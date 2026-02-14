馬術輔助復健 孩子找回自信

馬術除了競技與表演，也可應用於醫療與社會照護，成為協助身心障礙兒少的重要輔助方式。醫師指出，透過騎乘馬匹所產生的律動與人馬互動，能在復健之外，對孩子肢體控制、情緒穩定與自信建立皆有正面助益。

彰化基督教醫院復健醫學部指出，馬術治療屬輔助性復健療法，可搭配物理、職能或語言治療。原理在於馬匹行走時的前後、左右、上下三維律動，與人類步行時骨盆運動高度相似，孩子坐在馬背上，自然接受規律刺激，有助改善肌肉張力、姿勢控制與坐姿平衡。

醫師表示，臨床觀察顯示，腦性麻痺兒少接受馬術輔助後，對坐姿穩定與肢體控制改善較明顯；自閉症及注意力不足過動症兒少，則可透過騎馬、刷毛等互動，提升專注力與情緒穩定。

台中市神馬郡休閒農場前營運長王神安表示，依法規，馬術治療須結合醫療專業與證照體系，實務上多以「馬術適應性運動」推動。他曾陪伴一名腦性麻痺男童長期騎馬，孩子雙腳力量與平衡感明顯提升，走路較不易跌倒，站姿與自信也逐漸改善。

賴清德總統去年十月參訪神馬郡時，實地了解馬術應用情形。他表示，過去從事復健醫學工作，長期治療腦性麻痺患者，卻少有機會結合馬匹，這次親眼看到孩子在馬背上的改變，認為這樣的輔助方式效果很好，值得被更多人看見。

彰化縣三春馬場負責人林宗傑指出，不少身心障礙兒少由家長自行帶來騎馬，家長普遍反映孩子情緒更穩定，肢體平衡感進步，也變得更快樂。