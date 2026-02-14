「只能看不能騎」馬場多式微

馬年將至，但中部馬場產業卻持續萎縮。業者直言，證照制度缺位、展演法令限制，加上養馬成本高昂，讓多數馬場陷入「只能看、不能騎」的困境；即使馬年效應帶來些許人潮，整體仍待制度鬆綁，才能重啟生機。

台中后里馬場成立近七十五年，早年為國軍種馬牧場與騎兵訓練營區，隨軍事需求退場轉型為觀光遊憩，由台中市觀旅局委外經營。園區以蒙古馬為主，設置騎乘體驗場，由合格馬術教練帶領遊客繞場體驗。

業者指出，養馬需大量空間與人力，台灣土地成本高、專業人力不足，再加上法規限制，營運彈性有限。過去每日騎馬遊客約十餘人，近期因馬年話題帶動，提升至三十至五十人，不少遊客入園後加碼體驗，成為少數回溫訊號。

彰化三春馬場面積十公頃，現有五十匹馬，並具備自行繁殖能力。經營者林宗傑具獸醫師資格，場內另有特約獸醫。不過他坦言，馬年尚未明顯帶動騎乘人數，仍須觀察過年旅遊熱度。

林宗傑說，依規定開放參觀或騎乘須申請展演證，遊客騎馬必須由具馬術教練證照者指導，但國內未設相關考試，持證者多赴國外考照，人數屈指可數，導致多數馬場被迫取消騎馬，馬匹只能供觀賞。

彰化線西鄉「白馬的家」營業近四十年，早期以馬術教學起家，後轉型休閒觀光，現僅保留六匹迷你馬。負責人林進行指出，大馬身價從早年十萬元漲到百萬元起跳，每匹馬每月草料費約八千元，四十天需修蹄一次，另有醫療與調教支出，經營成本沉重。

業者認為，騎馬屬於高消費休閒，繞場一圈二十公尺要價一百元，每堂四十分鐘馬術體驗課程，鐘點費二千元起跳，若自己養馬，馬廄寄養每月數萬元，並不親民。若要發展馬術運動，應調整展演法令、建立證照制度，並研議開放馬匹上路行走，擴大體驗人口，讓產業得以延續。