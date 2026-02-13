快訊

北市清潔隊員送電鍋涉貪汙 彰化埤頭清潔隊「用這招」：送2個不觸法

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉清潔隊修復電鍋，轉交鄉公所捐贈給社福機構供弱勢民眾使用。圖／埤頭鄉清潔隊提供
彰化縣埤頭鄉清潔隊修復電鍋，轉交鄉公所捐贈給社福機構供弱勢民眾使用。圖／埤頭鄉清潔隊提供

春節前鄉鎮市清潔隊都會收到被淘汰但堪用的小家電，彰化縣埤頭鄉清潔隊推動「回收不浪費，愛心不越線」公益再利用計畫，修繕小家電交給鄉公所捐贈社福機構，送給需要的弱勢家庭和民眾，今年到現在送出2個電鍋。

台北市一名黃姓清潔隊員修好民眾丟棄的殘值32元電鍋轉送拾荒老婦，觸犯把公物占為己有私用的貪汙罪，資源再利用及愛心助人卻落得被法辦，引發社會大眾譁然，最後雖判處有期徒刑3年，緩刑兩年，褫奪公權1年，檢方和黃員都不上訴，全案定讞，但整件事震撼全台清潔隊「愛心不能隨便做」。

彰化縣埤頭鄉清潔隊牢記32元電鍋事件，在政風單位提醒與法規規範的基礎下擬訂公益再利用計畫，檢查回收仍堪用的小家電，經修復及檢測安全無虞，交給鄉公所轉贈社福機構，目前捐兩個電鍋給華山基金會埤頭天使站，轉贈弱勢民眾使用。

埤頭鄉清潔隊長許智傑今表示，32元電鍋事件提醒清潔隊，問題從來不在於善意，而是在善意需要一條安全的路可以走，公益再利用計畫讓具使用功能的回收物，在合法、透明的流程中被再次善用，也讓清潔隊員在制度保護下兼顧廢棄物從源頭減量及安心參與公益。

埤頭鄉公所去年起與華山基金會埤頭天使站長期合作，建立「愛心輔具循環據點」，清潔隊回收並修復仍堪使用的輔具，由鄉公所轉交華山基金會無償借給行動不便或臨時需要的民眾使用，當輔具用不堪再用，清潔隊回收、拆解與變賣達到物盡其用。埤頭鄉清潔隊統計，去年修復5部輪椅、4組助行器，現在放在華山埤頭天使站供人借用。

彰化縣埤頭鄉清潔隊修復輔具，轉交鄉公所捐贈給社福機構供民眾無償借用。圖／埤頭鄉清潔隊提供
彰化縣埤頭鄉清潔隊修復輔具，轉交鄉公所捐贈給社福機構供民眾無償借用。圖／埤頭鄉清潔隊提供

