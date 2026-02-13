這款「乖乖」吃過嗎？全台香菜最大產地 北斗農會新產品年後前進超商

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮農會總幹事陳瑩昇主導與食品廠商合作開發香菜新產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮農會總幹事陳瑩昇主導與食品廠商合作開發香菜新產品。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮香菜產量占全台約8成5，鎮農會積極開發相關食品以平穩香菜產地批發價，最新款產品是與乖乖公司合作開發香菜米乖乖；鎮農會總幹事陳瑩昇今表示，所使用的香菜都經SGS檢驗合格，冷凍乾燥後磨粉作為原料，食品安全可掛保證。

全台已有多家基層農會開發具在地農業特色的乖乖，例如旗山香蕉乖乖、鹿野洛神花乖乖、池上米乖乖等食品，彰化縣溪湖鎮農會去年（2025）推出巨峰葡萄風味乖乖，在鎮農會販賣部一開賣就大排長龍，今年春節成熱銷年禮，有民眾一口氣訂購20大箱分送親友。

北斗鎮農會陸續開發香菜水餃、香菜肉包、香菜肉圓等食品，去年底與乖乖公司合作生產香菜米乖乖，因部分消費者不喜歡香菜味道，香菜米乖乖低調上市試水溫，市場反應不錯。吃過的民眾指出，經高溫烘焙後的香菜融合稻米米粉、調味料，特殊氣味反而適口。

北斗鎮農會總幹事陳瑩昇說，香菜經SGS檢驗合格，冷凍乾燥磨粉調和米粉等食材製造香菜乖乖，每包含有5公克香菜粉，每公克2.1元，因此別家風味的乖乖每包30多元到40元，北斗香菜米乖乖每包50元，整箱買有折扣；香菜米乖乖目前只在北斗鎮農會超市販售，春節後將上架連鎖超商，「香菜控」可品嘗。

彰化 乖乖 零食 香菜

