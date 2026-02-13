這款「乖乖」吃過嗎？全台香菜最大產地 北斗農會新產品年後前進超商

彰化縣北斗鎮香菜產量占全台約8成5，鎮農會積極開發相關食品以平穩香菜產地批發價，最新款產品是與乖乖公司合作開發香菜米乖乖；鎮農會總幹事陳瑩昇今表示，所使用的香菜都經SGS檢驗合格，冷凍乾燥後磨粉作為原料，食品安全可掛保證。

全台已有多家基層農會開發具在地農業特色的乖乖，例如旗山香蕉乖乖、鹿野洛神花乖乖、池上米乖乖等食品，彰化縣溪湖鎮農會去年（2025）推出巨峰葡萄風味乖乖，在鎮農會販賣部一開賣就大排長龍，今年春節成熱銷年禮，有民眾一口氣訂購20大箱分送親友。

北斗鎮農會陸續開發香菜水餃、香菜肉包、香菜肉圓等食品，去年底與乖乖公司合作生產香菜米乖乖，因部分消費者不喜歡香菜味道，香菜米乖乖低調上市試水溫，市場反應不錯。吃過的民眾指出，經高溫烘焙後的香菜融合稻米米粉、調味料，特殊氣味反而適口。

北斗鎮農會總幹事陳瑩昇說，香菜經SGS檢驗合格，冷凍乾燥磨粉調和米粉等食材製造香菜乖乖，每包含有5公克香菜粉，每公克2.1元，因此別家風味的乖乖每包30多元到40元，北斗香菜米乖乖每包50元，整箱買有折扣；香菜米乖乖目前只在北斗鎮農會超市販售，春節後將上架連鎖超商，「香菜控」可品嘗。