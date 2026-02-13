再飄「噴味」？台中文山焚化廠周邊連日傳惡臭 環保局揪元凶

台中市南屯區文山焚化廠周邊民眾陳情，前天與昨天連兩天又聞到類似腐敗魚腥味的臭味，懷疑是文山焚化廠廚餘處理不當所致，包括民進黨市議員何文海、無黨市議員吳佩芸都要求環保局盡速查明、改善；對此，環保局說明，市府啟動專案稽查，並加密焚化廠排放量測頻率，追查臭味來源。

環保局表示，周三文山焚化爐沒有收廚餘，昨天受理有10件 ，當日的風向為東北風，是由上風處的西屯協和里飄過來，初步排除異味來自文山焚化爐，但已針對該處周邊海產店、河川沿岸納入稽查及空拍，另現場詢問附近居民，尚未發現異味來源，環保局將持續針對該處巡查並執行專案稽查，以確認異味來源，倘查獲將依規定查處。

何文海今天近中午前往文山焚化爐了解狀況。何文海說，十天前，網路平台就有反映文山焚化爐周邊飄惡臭，他要求環保局處理，雖已改善，但前天和昨天都是下午開始，他陸續接獲文山焚化爐附近文山九街、文山十街及寶山住戶陳情，指半夜飄來如死魚般的魚腥味，因此今天中午前往了解，要求環保局改善。

寶安十街游姓住戶表示，前天傍晚開始，就有民眾聞到臭味，昨天下午更嚴重，不但有如同臭掉的魚腥，還有燒焦味，非常難聞，要求環保局處理。

吳佩芸指出，昨晚至今早接獲多位南屯、嶺東居民陳情，空氣中再度出現類似「腐敗海鮮」的惡臭，已嚴重影響民眾日常生活，強調嶺東、溪西的市民不是二等公民，沒有義務長期忍受疑似焚化廠作業衍生的廚餘臭味，要求環保局改善。

環保局表示，為減少文山焚化廠異味，環保局已針對作業區裝設「自動除臭消毒噴霧系統」，廚餘脫水要求當日清空妥處，廠區周邊加強清潔維護，抑制異味逸散。

環保局說明，經查民眾陳情當日為東北風，但焚化廠非位於上風處。為進一步釐清異味來源，市府已啟動專案稽查，將該處周邊海產店、河川沿岸納入稽（巡）查及空拍，若查獲違規排放，依案情如屬工商場（廠），可依違反空汙法32條規定，最高可罰500萬元，並限期改善。

環保局指出，為強化文山廠環境衛生，除每日例行除臭消毒，更備有人工消毒及清潔設備，視實際狀況機動啟用補強。環保局也加強異味偵測器量測頻率，若數值有增加，將增加除臭消毒次數，以兼顧垃圾廚餘處理與市民生活品質。