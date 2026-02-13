快訊

香菜軍團又+1！彰化北斗農會限定「香菜米乖乖」上市

中央社／ 彰化13日電
彰化縣北斗鎮為全台最大香菜產地，北斗鎮農會為行銷在地農產，推出「香菜米乖乖」，希望讓地方特色被更多人看見。圖／中央社
彰化縣北斗鎮農會為行銷在地農產，以北斗盛產香菜入味，昨天推出結合地方特色「香菜米乖乖」，挑戰民眾味蕾，上市後買氣熱絡，一天已售出6000包。

北斗鎮農會總幹事陳瑩昇今天接受媒體聯訪表示，北斗是全台最大香菜產地，產量占7成以上，種植面積約240多甲，由於北斗氣候條件適中，相當適合香菜生長，不像屏東、高雄炎熱，或台中以北偏冷。

陳瑩昇提到，農會近年積極為香菜農尋求更多元、具附加價值的產品開發，與農民契作收購，將香菜冷凍乾燥製成香菜粉，並經檢驗確認無農藥殘留；這次推出香菜口味米乖乖，一打開包裝即可聞到自然香氣，讓香菜躍升為零食主角。

陳瑩昇表示，農會希望為農民創造更穩定收益，並讓地方特色被更多人看見，陸續開發香菜乾拌麵、香菜黑米香及冷凍香菜包等產品，藉由創新口味吸引關注。未來將持續多元開發，讓北斗香菜不只出現在餐桌，同時也能走進休閒食品市場。

香菜 農會 零食

