全台首座校園停車場兼蓄洪池 彰化鹿港洛津國小啟用

彰化鹿港鎮每逢強降雨便飽受淹水之苦，彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今天正式完工啟用，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」的案例。

設施可容納約1.2萬噸雨水，相當於約5座奧運標準游泳池容量，平時提供107席小型車位，假日可紓解觀光車潮，豪雨來襲時則轉為暫時貯留雨水空間。

彰化縣長王惠美表示，本案由中央補助約2.2億元、縣府自籌約1.3億元完成。她也向校方表達歉意，施工歷時兩年，對師生與社區使用空間造成影響。

這次工程由水資處、工務處及交通處跨局處合作，縣府將在過年前改善周邊交通動線。她指出，鹿港仍需7處地下蓄洪設施，將持續尋找適當地點並爭取經費推動。

經濟部水利署第四河川分署分署長張朝恭指出，這項工程具三項「全國第一」與「國際亮點」。此為全台首個通過審議的「逕流分擔計畫」，也是首創校園地下結合停車與蓄洪的指標案例；其次，在維持學校正常教學與歷經颱風豪雨考驗下，如期如質完工；且完工後可提供1.2萬噸蓄洪量，將鹿港地區防洪標準提升至與台北市同等級的日雨量及時雨量標準，今年汛期可望發揮效益。該案於2024年獲監察院肯定，並在台日工程技術研討會上獲日本專家讚賞。