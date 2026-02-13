聽新聞
0:00 / 0:00
全台首座校園停車場兼蓄洪池 彰化鹿港洛津國小啟用
彰化鹿港鎮每逢強降雨便飽受淹水之苦，彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今天正式完工啟用，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」的案例。
設施可容納約1.2萬噸雨水，相當於約5座奧運標準游泳池容量，平時提供107席小型車位，假日可紓解觀光車潮，豪雨來襲時則轉為暫時貯留雨水空間。
彰化縣長王惠美表示，本案由中央補助約2.2億元、縣府自籌約1.3億元完成。她也向校方表達歉意，施工歷時兩年，對師生與社區使用空間造成影響。
這次工程由水資處、工務處及交通處跨局處合作，縣府將在過年前改善周邊交通動線。她指出，鹿港仍需7處地下蓄洪設施，將持續尋找適當地點並爭取經費推動。
經濟部水利署第四河川分署分署長張朝恭指出，這項工程具三項「全國第一」與「國際亮點」。此為全台首個通過審議的「逕流分擔計畫」，也是首創校園地下結合停車與蓄洪的指標案例；其次，在維持學校正常教學與歷經颱風豪雨考驗下，如期如質完工；且完工後可提供1.2萬噸蓄洪量，將鹿港地區防洪標準提升至與台北市同等級的日雨量及時雨量標準，今年汛期可望發揮效益。該案於2024年獲監察院肯定，並在台日工程技術研討會上獲日本專家讚賞。
彰化縣府工務處表示，鹿港地勢低窪，極端氣候下強降雨逕流難以順利排入幹線，老街、公會堂與鹿港天后宮一帶常見淹水情形。縣府啟動鹿港溪逕流分擔計畫，選定洛津國小操場作為示範區設置蓄洪池，期望改善老街長期淹水問題，同時增加停車空間，帶動觀光發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。