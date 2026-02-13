快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首座校園停車場兼蓄洪池 彰化鹿港洛津國小啟用

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今天正式完工啟用，平時提供107席小型車位。記者林敬家／攝影
彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今天正式完工啟用，平時提供107席小型車位。記者林敬家／攝影

彰化鹿港鎮每逢強降雨便飽受淹水之苦，彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今天正式完工啟用，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」的案例。

設施可容納約1.2萬噸雨水，相當於約5座奧運標準游泳池容量，平時提供107席小型車位，假日可紓解觀光車潮，豪雨來襲時則轉為暫時貯留雨水空間。

彰化縣長王惠美表示，本案由中央補助約2.2億元、縣府自籌約1.3億元完成。她也向校方表達歉意，施工歷時兩年，對師生與社區使用空間造成影響。

這次工程由水資處、工務處及交通處跨局處合作，縣府將在過年前改善周邊交通動線。她指出，鹿港仍需7處地下蓄洪設施，將持續尋找適當地點並爭取經費推動。

經濟部水利署第四河川分署分署長張朝恭指出，這項工程具三項「全國第一」與「國際亮點」。此為全台首個通過審議的「逕流分擔計畫」，也是首創校園地下結合停車與蓄洪的指標案例；其次，在維持學校正常教學與歷經颱風豪雨考驗下，如期如質完工；且完工後可提供1.2萬噸蓄洪量，將鹿港地區防洪標準提升至與台北市同等級的日雨量及時雨量標準，今年汛期可望發揮效益。該案於2024年獲監察院肯定，並在台日工程技術研討會上獲日本專家讚賞。

彰化縣府工務處表示，鹿港地勢低窪，極端氣候下強降雨逕流難以順利排入幹線，老街、公會堂與鹿港天后宮一帶常見淹水情形。縣府啟動鹿港溪逕流分擔計畫，選定洛津國小操場作為示範區設置蓄洪池，期望改善老街長期淹水問題，同時增加停車空間，帶動觀光發展。

彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今天正式完工啟用。記者林敬家／攝影
彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今天正式完工啟用。記者林敬家／攝影
彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」的案例，設施可容納約1.2萬噸雨水。圖／彰化縣府提供
彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」的案例，設施可容納約1.2萬噸雨水。圖／彰化縣府提供

鹿港天后宮 淹水 豪雨 停車場

延伸閱讀

彰化二水鄉公共自行車站點啟用 完成台鐵沿線鄉鎮最後一塊拼圖

彰化縣長王惠美親揭一句話 催生彰溪州鄉濁水溪右岸景觀工程

總斗首誰來當？彰化竹塘鄉慈航宮舉辦擲筊比賽 尋找幸運兒

彰化下屆鄉鎮市長競選活動…溪州先起跑 綠營喊「新溪州新選擇」

相關新聞

全台首座校園停車場兼蓄洪池 彰化鹿港洛津國小啟用

彰化鹿港鎮每逢強降雨便飽受淹水之苦，彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今天正式完工啟用，成為全台首創...

走春首選彰化田中窯創藝園區 蜀葵花海萬紫千紅喜迎客

春節連假長達九天，正是走春賞景好時光。彰化縣田中窯創藝園區一年一度蜀葵花季燦爛登場，2萬棵蜀葵花怒放，繁花似錦，即日起至...

YouBike跨區還車 調度費600起

多縣市採用微笑單車YouBike系統，車友興起「跨縣市挑戰」風潮，甚至有達人規畫一日YouBike路線，從台中跨縣市騎乘...

惡搞頻傳 台中YouBike遭改車、點火上路

各地推動公共自行車作為大眾運輸最後一哩路，近日網路流傳，台中有民眾在YouBike後輪加裝「砲管」，還點火並騎上道路，影...

廣角鏡／武陵農場 山櫻綻放

台中「武陵櫻花季」今起跑，藤花園的山櫻花已綻放，緋紅花苞映襯藍天；福壽山農場千櫻園預計十四日開園。

擲筊問何日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節 講清楚媽祖就聖示了

2026彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日期，縣政府照例到值年爐主宮廟芳苑普天宮擲筊請示，第三組日子縣長王惠美連續擲出聖筊，決定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。