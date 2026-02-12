YouBike跨區還車 調度費600起

多縣市採用微笑單車YouBike系統，車友興起「跨縣市挑戰」風潮，甚至有達人規畫一日YouBike路線，從台中跨縣市騎乘，完成「生活圈串連騎」。不過，有民眾跨出調度區域還車，最終被收取六百元以上跨區調度費。

YouBike站點多，有學生或上班族當成通勤交通工具。不過，依現行營運規定，若在Ａ縣市借車、Ｂ縣市還車，系統會依兩地距離計算調度費，以支應車輛運回原營運區的成本，費用從六百元起跳。依官網資訊，雙北與桃園，桃園與新竹，新竹與苗栗、台中可互借不須調度費。

過去苗栗、台中獨立營運，曾有苗栗苑裡民眾騎至台中大甲，因跨越營運區還車，被收取六百元調度費；經協調後，現已免收調度費。

桃園市交通局表示，目前桃園YouBike騎到雙北、新竹都不收移置費，苗栗以南就會收錢；去年十月有民眾從高鐵桃園站騎到台南鹿耳門公園，總共花了十四小時四十七分，使用費加上移置費共一六九○元。

另外，各縣市對YouBike補助政策不同，台中市前卅分鐘免費，桃園市前六十分免費，若跨區騎乘，補助與計費標準依還車縣市規定，若跨夜未還車，收取費用也較高。若在原營運區內故障，酌收基本救援費約一百五十元，若跨營運區，救援與調度費用相對較高。

業者建議，若有跨縣市長途騎乘規畫，建議在調度區交界站點先還車，再重新租借當地車輛，以免需支付高額調度費用。