惡搞頻傳 台中YouBike遭改車、點火上路

各地推動公共自行車作為大眾運輸最後一哩路，近日網路流傳，台中有民眾在YouBike後輪加裝「砲管」，還點火並騎上道路，影片發布上網後引發抨擊。微笑單車公司表示，已將該車輛送回檢修，有兩車遭塗鴉與汙損。中市交通局表示，若故意破壞或不當使用，將依損害狀況求償。

各地YouBike不乏遭惡搞案例，桃園有學生將隨車鎖孔灌膠，導致鎖頭損毀，也有人拿立可白或奇異筆在擋泥板上塗鴉。中市發現不少人把YouBike當成健身房的飛輪空踩踏板，或者將車前置物籃當成垃圾桶，也有人惡作劇故意把坐墊反置，讓人誤以為車輛故障。

有名網友四天前將YouBike「改車」的影片上傳至社群平台，隨後即刪除貼文，但是仍被其他人轉傳。該網友後續在社群平台道歉，自述在YouBike上做了不適當的改裝，影響其他使用者，已經深刻反省，會配合相關規定，造成不便與不好示範「真心對不起」。

這名青少年在YouBike電輔車加裝「砲管」，噴上疑似機械潤滑劑後點火，並將改裝後的單車騎上路。中市交通局指出，微笑單車發現後，已在社群平台提醒相關行為涉及違規，請上傳者下架影片，公司檢修車輛，初步發現塗鴉與汙損。

中市交通局強調，YouBike公共自行車屬於公共運具，民眾若故意破壞或不當使用導致毀損，微笑單車會依照毀損狀況求償。

桃園市交通局表示，過去曾有學生在隨車鎖孔灌膠，導致鎖頭毀損，經協調後，維修費由業者吸收，學生則由家長加以管教；近期有一、兩件擋泥板被人塗鴉，因追查困難，加上非嚴重毀損，清潔費也由業者吸收。

五年前有三名少年在新北市土城某公園，用共享單車衝撞欄杆、重摔在地，踩踏倒地的單車，甚至大力跳躍，業者蒐集影片並提告毀損。中市府前年調查，不當使用最常見的就是把置物籃當成垃圾桶，喝完的飲料被丟進去，也有人把單車當成健身飛輪。