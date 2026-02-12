擲筊問何日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節 講清楚媽祖就聖示了

2026彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日期，縣政府照例到值年爐主宮廟芳苑普天宮擲筊請示，第三組日子縣長王惠美連續擲出聖筊，決定雙十連假3天舉辦，對照國際海牛文化節在芳苑普天宮擲筊，媽祖聖示父親節周休二日舉辦，在場人士說「大概媽祖認為連假辦活動，人氣較旺。」

縣內13座宮廟參加彰化縣媽祖祈福文化節，各宮廟主委、總幹事、秘書長今到芳苑普天宮，和王惠美一起虔誠祈求媽祖聖示好日子舉辦活動。請求聖示儀式完成後，司儀請媽祖聖示，見王惠美擲出「笑杯」、「陰杯」，司儀連忙說媽祖還沒來，需要等一下。王惠美交代司儀講清楚，請13宮廟媽祖「集體決策」賜筊。

司儀恭請13宮廟媽祖聖示，第一、二組日期都是陰杯，第三組日期兩個聖筊，跪拜擲筊的王惠美感謝媽祖「賜杯」，司儀宣布2026彰化縣媽祖祈福文化節國曆10月9日至11日（農曆8月29日至9月2日）連續3日舉辦，全體宮廟執事人員鼓掌。

王惠美說，13座宮廟媽祖神尊在活動期間駐駕爐主宮廟芳苑普天宮，信眾參拜一次得到13尊媽祖的神力加持和庇佑，巧合的是，國際海牛文化節請普天宮媽祖聖示舉辦日期，選在父親節周休二日，民眾有充裕時間參加活動。芳苑普天宮總幹事鄭建上表示，媽祖祈福文化節將有傳統戲曲表演，期待全國民眾到芳苑遊玩和看戲。

接下來縣政府和芳苑普天宮展開籌備工作，爐主宮廟依循傳統辦理宗教科儀與繞境賜福，縣府整合芳苑王功地區的景點與美食，規畫宗教文化展演、海牛觀光旅遊、漁村產業市集和公益活動。