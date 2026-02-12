快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

聽新聞
0:00 / 0:00

擲筊問何日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節 講清楚媽祖就聖示了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
參加2026年媽祖祈福文化節13座宮廟的主委及幹部，今齊聚爐主宮廟芳苑普天宮。記者簡慧珍／攝影
參加2026年媽祖祈福文化節13座宮廟的主委及幹部，今齊聚爐主宮廟芳苑普天宮。記者簡慧珍／攝影

2026彰化媽祖祈福文化節舉辦日期，縣政府照例到值年爐主宮廟芳苑普天宮擲筊請示，第三組日子縣長王惠美連續擲出聖筊，決定雙十連假3天舉辦，對照國際海牛文化節在芳苑普天宮擲筊，媽祖聖示父親節周休二日舉辦，在場人士說「大概媽祖認為連假辦活動，人氣較旺。」

縣內13座宮廟參加彰化縣媽祖祈福文化節，各宮廟主委、總幹事、秘書長今到芳苑普天宮，和王惠美一起虔誠祈求媽祖聖示好日子舉辦活動。請求聖示儀式完成後，司儀請媽祖聖示，見王惠美擲出「笑杯」、「陰杯」，司儀連忙說媽祖還沒來，需要等一下。王惠美交代司儀講清楚，請13宮廟媽祖「集體決策」賜筊。

司儀恭請13宮廟媽祖聖示，第一、二組日期都是陰杯，第三組日期兩個聖筊，跪拜擲筊的王惠美感謝媽祖「賜杯」，司儀宣布2026彰化縣媽祖祈福文化節國曆10月9日至11日（農曆8月29日至9月2日）連續3日舉辦，全體宮廟執事人員鼓掌。

王惠美說，13座宮廟媽祖神尊在活動期間駐駕爐主宮廟芳苑普天宮，信眾參拜一次得到13尊媽祖的神力加持和庇佑，巧合的是，國際海牛文化節請普天宮媽祖聖示舉辦日期，選在父親節周休二日，民眾有充裕時間參加活動。芳苑普天宮總幹事鄭建上表示，媽祖祈福文化節將有傳統戲曲表演，期待全國民眾到芳苑遊玩和看戲。

接下來縣政府和芳苑普天宮展開籌備工作，爐主宮廟依循傳統辦理宗教科儀與繞境賜福，縣府整合芳苑王功地區的景點與美食，規畫宗教文化展演、海牛觀光旅遊、漁村產業市集和公益活動。

彰化縣長王惠美擲筊向參加媽祖祈福文化節聯合遶境的媽祖請示舉辦日期。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美擲筊向參加媽祖祈福文化節聯合遶境的媽祖請示舉辦日期。記者簡慧珍／攝影

媽祖 王惠美 彰化

延伸閱讀

彰化縣長王惠美親揭一句話 催生彰溪州鄉濁水溪右岸景觀工程

彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用

外界批藍縣市長提名慢 張雅屏：提名作業沒有停下腳步

彰化成功高中闖進HBL八強創紀錄 謝典林曬兒戰績挨酸回嗆網友

相關新聞

台中屁孩在YouBike改裝「砲管」微笑單車公司將求償

日前網路上流傳一段影片，有幾名少年在YouBike後輪加裝「砲管」還點火，自稱「改車」，並騎到路上。台中市政府表示，微笑...

中市前公捷處長性騷霸凌…交通局長也遭彈劾 市府：尊重監院職權

台中市交通局原公共運輸及捷運工程處長張應當性騷、霸凌同仁，2024年遭市府免職，監察院今通過彈劾張與交通局長葉昭甫，認為...

好市多拜會盧秀燕「台中可開6家店」

美商好市多ＣＯＳＴＣＯ目前在台中開設兩家分店，開發團隊前天拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到六家分店都沒...

擲筊問何日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節 講清楚媽祖就聖示了

2026彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日期，縣政府照例到值年爐主宮廟芳苑普天宮擲筊請示，第三組日子縣長王惠美連續擲出聖筊，決定...

彰化二水鄉公共自行車站點啟用 完成台鐵沿線鄉鎮最後一塊拼圖

彰化縣政府沿著台鐵鐵道行經的鄉鎮市建置公共運輸系統，今二水鄉MOOVO公共自行車系統啟用，象徵最後一塊拼圖完成，縣內MO...

彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用

二水鄉MOOVO公共自行車今天正式啟用，成為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮市，也是完成縣內台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。