快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化二水鄉公共自行車站點啟用 完成台鐵沿線鄉鎮最後一塊拼圖

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今啟用二水鄉MOOVO公共自行車系統。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今啟用二水鄉MOOVO公共自行車系統。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府沿著台鐵鐵道行經的鄉鎮市建置公共運輸系統，今二水鄉MOOVO公共自行車系統啟用，象徵最後一塊拼圖完成，縣內MOOVO公共自行車站點182站，提供2700輛自行車，無論旅遊、通勤和通學都相當便捷。

縣政府今下午在二水鄉農倉前廣場舉辦啟用典禮，縣長王惠美說，二水鄉MOOVO公共自行車站，在二水火車站、二水滑步車練習場、源泉火車站、源泉派出所、二水鄉立圖書館和八堡圳農情館設立站點，串連自行車道，有效連結各站點與景點，達到觀光休閒與通勤通學並重。

二水鄉長蘇界欽表示，二水鄉有優美田園風光、集集支線鐵道、八堡圳水圳文化，遊客逐年增加，唯獨缺少合適的交通載具方便遊客觀光體驗，啟用MOOVO公共自行車能串聯在地觀光產業，下個月鐵道花旗木又將盛開，民眾可利用MOOVO公共自行車騎車賞花。

交通處表示，縣政府沿台鐵經過彰化市、花壇鄉 、大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田中鎮建置公共自行車站，今啟用二水鄉站點，完成最後一塊拼圖，民眾可使用TPASS通勤月票到二水站，下車後騎乘公共自行車遊玩，前30分鐘免費，此外縣政府同步在田尾的怡心園、十甲重劃區停車場、第五停車場增設站點，春節到田尾公路花園旅遊，環保節能又方便。

自行車 公共運輸 火車站 彰化 台鐵

延伸閱讀

彰化縣長王惠美親揭一句話 催生彰溪州鄉濁水溪右岸景觀工程

彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用

台南捷運藍線一期拚年底動工 捷運工程處新人事布達

屏東YouBike營運3年使用突破500萬人次 幸運兒出爐

相關新聞

台中屁孩在YouBike改裝「砲管」微笑單車公司將求償

日前網路上流傳一段影片，有幾名少年在YouBike後輪加裝「砲管」還點火，自稱「改車」，並騎到路上。台中市政府表示，微笑...

中市前公捷處長性騷霸凌…交通局長也遭彈劾 市府：尊重監院職權

台中市交通局原公共運輸及捷運工程處長張應當性騷、霸凌同仁，2024年遭市府免職，監察院今通過彈劾張與交通局長葉昭甫，認為...

好市多拜會盧秀燕「台中可開6家店」

美商好市多ＣＯＳＴＣＯ目前在台中開設兩家分店，開發團隊前天拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到六家分店都沒...

擲筊問何日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節 講清楚媽祖就聖示了

2026彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日期，縣政府照例到值年爐主宮廟芳苑普天宮擲筊請示，第三組日子縣長王惠美連續擲出聖筊，決定...

彰化二水鄉公共自行車站點啟用 完成台鐵沿線鄉鎮最後一塊拼圖

彰化縣政府沿著台鐵鐵道行經的鄉鎮市建置公共運輸系統，今二水鄉MOOVO公共自行車系統啟用，象徵最後一塊拼圖完成，縣內MO...

彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用

二水鄉MOOVO公共自行車今天正式啟用，成為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮市，也是完成縣內台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。