彰化二水鄉公共自行車站點啟用 完成台鐵沿線鄉鎮最後一塊拼圖

彰化縣政府沿著台鐵鐵道行經的鄉鎮市建置公共運輸系統，今二水鄉MOOVO公共自行車系統啟用，象徵最後一塊拼圖完成，縣內MOOVO公共自行車站點182站，提供2700輛自行車，無論旅遊、通勤和通學都相當便捷。

縣政府今下午在二水鄉農倉前廣場舉辦啟用典禮，縣長王惠美說，二水鄉MOOVO公共自行車站，在二水火車站、二水滑步車練習場、源泉火車站、源泉派出所、二水鄉立圖書館和八堡圳農情館設立站點，串連自行車道，有效連結各站點與景點，達到觀光休閒與通勤通學並重。

二水鄉長蘇界欽表示，二水鄉有優美田園風光、集集支線鐵道、八堡圳水圳文化，遊客逐年增加，唯獨缺少合適的交通載具方便遊客觀光體驗，啟用MOOVO公共自行車能串聯在地觀光產業，下個月鐵道花旗木又將盛開，民眾可利用MOOVO公共自行車騎車賞花。

交通處表示，縣政府沿台鐵經過彰化市、花壇鄉 、大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田中鎮建置公共自行車站，今啟用二水鄉站點，完成最後一塊拼圖，民眾可使用TPASS通勤月票到二水站，下車後騎乘公共自行車遊玩，前30分鐘免費，此外縣政府同步在田尾的怡心園、十甲重劃區停車場、第五停車場增設站點，春節到田尾公路花園旅遊，環保節能又方便。