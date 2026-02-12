台中老虎城威秀影城改裝 頂級影視享受搶春節商機

台中TIGER CITY購物中心7樓的GOLD CLASS頂級影廳，經過進一步改裝，明天開幕，提供民眾春節假期的去處。

威秀影城說，新冠疫情之後，許多觀眾改變進戲院習慣，現階段台灣院線市場狀況充滿挑戰。他們以總影院數22家，總廳數231影廳，達到總市占率50%。

總經理林敬修表示，因為消費者想在影廳追求更多樣服務，與特殊規格成為常態。這回改裝，更是看中大台中地區消費大眾追求高端觀影需求。

他們把GOLD CLASS頂級影廳，換裝成廣受消費者喜愛的MUVIE CINEMAS規格，採取THX認證系統。

THX認證系統為星際大戰系列美國大導演喬治盧卡斯於80年代推出，主打還原導演創作時的標準音場、投影效果，甚至到影廳觀賞角度都必須符合規範。

除了有嶄新設計的大廳，還有業界頂規 Harkness Hall 銀幕，以及QSC 四迴路頂級音響系統。尤其頭等艙級的英國影院座椅，選用頂級親膚皮革，搭配可調舒躺角度符合人體工學的支撐，宛若置身豪華旗艦座艙 ，歡迎民眾來體驗。