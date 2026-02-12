快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

台中老虎城威秀影城改裝 頂級影視享受搶春節商機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市老虎城購物中心的威秀影城GOLD CLASS打造頂級享受。記者黃寅/攝影
台中市老虎城購物中心的威秀影城GOLD CLASS打造頂級享受。記者黃寅/攝影

台中TIGER CITY購物中心7樓的GOLD CLASS頂級影廳，經過進一步改裝，明天開幕，提供民眾春節假期的去處。

威秀影城說，新冠疫情之後，許多觀眾改變進戲院習慣，現階段台灣院線市場狀況充滿挑戰。他們以總影院數22家，總廳數231影廳，達到總市占率50%。

總經理林敬修表示，因為消費者想在影廳追求更多樣服務，與特殊規格成為常態。這回改裝，更是看中大台中地區消費大眾追求高端觀影需求。

他們把GOLD CLASS頂級影廳，換裝成廣受消費者喜愛的MUVIE CINEMAS規格，採取THX認證系統。

THX認證系統為星際大戰系列美國大導演喬治盧卡斯於80年代推出，主打還原導演創作時的標準音場、投影效果，甚至到影廳觀賞角度都必須符合規範。

除了有嶄新設計的大廳，還有業界頂規 Harkness Hall 銀幕，以及QSC 四迴路頂級音響系統。尤其頭等艙級的英國影院座椅，選用頂級親膚皮革，搭配可調舒躺角度符合人體工學的支撐，宛若置身豪華旗艦座艙 ，歡迎民眾來體驗。

威秀影城 台中

延伸閱讀

職安署夜間勞檢開罰40萬元 籲雇主強化春節職安

海巡署北部分署春節啟動威力掃蕩 首次投入「2利器」強化國境安全

新北抽查春節商品標示 26件不合格已要求下架

擲出4聖筊得2千塊！春節到台東鹿野聖安宮拚運氣 有機會抱回百萬

相關新聞

台中屁孩在YouBike改裝「砲管」微笑單車公司將求償

日前網路上流傳一段影片，有幾名少年在YouBike後輪加裝「砲管」還點火，自稱「改車」，並騎到路上。台中市政府表示，微笑...

中市前公捷處長性騷霸凌…交通局長也遭彈劾 市府：尊重監院職權

台中市交通局原公共運輸及捷運工程處長張應當性騷、霸凌同仁，2024年遭市府免職，監察院今通過彈劾張與交通局長葉昭甫，認為...

好市多拜會盧秀燕「台中可開6家店」

美商好市多ＣＯＳＴＣＯ目前在台中開設兩家分店，開發團隊前天拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到六家分店都沒...

擲筊問何日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節 講清楚媽祖就聖示了

2026彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日期，縣政府照例到值年爐主宮廟芳苑普天宮擲筊請示，第三組日子縣長王惠美連續擲出聖筊，決定...

彰化二水鄉公共自行車站點啟用 完成台鐵沿線鄉鎮最後一塊拼圖

彰化縣政府沿著台鐵鐵道行經的鄉鎮市建置公共運輸系統，今二水鄉MOOVO公共自行車系統啟用，象徵最後一塊拼圖完成，縣內MO...

彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用

二水鄉MOOVO公共自行車今天正式啟用，成為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮市，也是完成縣內台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。