總斗首誰來當？彰化竹塘鄉慈航宮舉辦擲筊比賽尋找幸運兒
傳統習俗春節要到寺廟上香祈福，彰化縣竹塘鄉慈航宮安排系列活動，大年初一發放駿馬迎春福袋，限量1萬5千組，正月初六舉辦擲筊爭取馬年祈安禮斗法會總斗首，擲出最多聖筊者獲得總斗首資格，斗位放在觀音聖像「龍邊」，與「虎邊」慈航宮斗燈互相輝映。
竹塘鄉慈航宮管理委員會主任委員、鄉農會總幹事詹光信今表示，竹塘慈航宮馬年迎春活動有兩大重點，正月初一上午8點準時開始發放駿馬迎春福袋，內含正面為竹塘慈航宮觀世音菩薩聖像，背面刻有福字駿馬及「駿馬馳千里，富貴長春至」歲次祝禱語、經法師團開光誦經加持的平安符與發財符。
詹光信說，信眾領取後到主殿大香爐，依順時鐘方向「過爐三圈」藉由眾家香火得到元辰光彩、財氣圓滿的好運；限量福袋送完為止，到了正月初六竹塘慈航宮舉辦丙午年祈安禮斗法會總斗首擲筊，當天上午9點30分前報名參加主神斗、副斗首或斗首者即取得參加總斗首擲筊資格，以聖筊最多者為2026丙午年祈安禮斗法會之總斗首，若聖筊一樣多就PK。
竹塘鄉慈航宮建廟充滿傳奇，1981年板橋北海寺委託雲林台西鄉靈山寺為新塑觀音菩薩像開光點睛，4月20日下午北返途中發生離奇車禍，車子翻覆，觀音聖像端坐農田，司機和乘客都沒人受傷，事後北海寺找吊車要載回觀音聖像卻無法移動，竹塘鄉民都說觀音自行擇地宏揚佛法，信眾紛紛捐款建廟。
