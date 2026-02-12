影／彰化花壇土置場公聽會氣氛火爆 爆發數度推擠衝突完成程序

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案進入第二階段環保，今天下午在花壇鄉公所舉行公聽會，會場幾度爆發肢體衝突，場面火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案進入第二階段環保，今天下午在花壇鄉公所舉行公聽會，約有百餘人到場表達反對聲音，強調八卦山是石虎棲地外，也屬於水土保育區與地質敏感區，擔心水源汙源；民眾在公聽會場高喊會議無效，並引發一波波推擠衝突，最後在抗議聲中完成程序。

公聽會舉辦前，抗議民眾先在鄉公前聚集，包括民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，及縣議員李成濟、莊陞漢、吳韋達、許雅琳多位民代，以及民進黨花壇鄉長參選人葉繼元都到場，高呼反對口號，強調反對有毒土石方入侵，警方動用上百名警力維護秩序。

抗議民眾指出，花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案的地點，屬八卦山脈山坡地保育區與地質敏感區，是農業部林業及自然保育署公告石虎重要棲地，如果開發20公頃用地，將砍伐大片原始林地，嚴重破壞石虎棲地，也會更容易因極端降雨，引發土石流或山崩，也擔心營建土石方夾帶事業廢棄物進行混拌，汙染灌溉與民生用水，因此花壇鄉及大村鄉鄉民共同站出來抗議，要求立即撤案，不應開發。

公聽會是由縣府水利資源處代理處長黃俊峰主持，警方為了維護秩序，以人牆阻隔抗議民眾。但縣議員楊子賢指出，民眾欲進場表達意見，卻遭阻擋，他除了拍桌抗議，還一度欲爬上會議桌，被員警制止。但楊子賢仍率領民眾高喊公聽會的程序有瑕疵，會議無效，並要求黃俊峰道歉，但黃俊峰堅持依法舉辦，也未阻擋民眾入場，只要大家有意見都可以表達。

在民眾發言時，主辦單位提供的麥克風，卻逐一被民眾扣著，以阻擋發言及程序，演成搶麥克風，現場引發一波波抗議聲，進而爆發民眾與維護秩序的員警推擠衝突，場面混亂，後來在優勢警力排除下，才順利由民眾發言。

部分發言民眾主張公聽會程序有瑕疵，會議無效，要求擇日另開公聽會，有的表示設土置場 恐汙染水源及農作，要求撤案；但也有民眾認為，如果此一開發案的程序合法，並通過環評，而且未來能夠加強監督，即沒有反對的理由，應該讓各方的聲音反映出來，提供縣府參考。

公聽會約到下午五時結束，水資處表示，已完成公聽會程序，對於會議中民眾的口頭發言及書面意見，將完整記錄並依規定送交主管機關，作為後續環評審查的重要參考依據。

彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案進入第二階段環保，今天下午在花壇鄉公所舉行公聽會，有百餘名民眾前往抗議，表達反對立場。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案進入第二階段環保，今天下午在花壇鄉公所舉行公聽會，有百餘名民眾前往抗議，表達反對立場。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案進入第二階段環保，今天下午在花壇鄉公所舉行公聽會，由水資處代理處長黃俊峰主持，與縣議員楊子賢針鋒相對，場面火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案進入第二階段環保，今天下午在花壇鄉公所舉行公聽會，由水資處代理處長黃俊峰主持，與縣議員楊子賢針鋒相對，場面火爆。記者劉明岩／攝影
