快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用

中央社／ 彰化12日電
彰化二水鄉MOOVO公共自行車12日啟用，共設置6個站點，為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮，也完成台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼圖，全縣站點已達182站。圖／彰化縣政府提供（中央社）
彰化二水鄉MOOVO公共自行車12日啟用，共設置6個站點，為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮，也完成台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼圖，全縣站點已達182站。圖／彰化縣政府提供（中央社）

二水鄉MOOVO公共自行車今天正式啟用，成為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮市，也是完成縣內台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼圖，讓通勤、遊憩交通更便捷。

彰化縣政府今天舉行二水鄉MOOVO公共自行車記者會，縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標等人與會。

王惠美表示，彰化縣台鐵沿線鄉鎮包括彰化市、花壇鄉、大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田中鎮、二水鄉，二水鄉設置MOOVO公共自行車完成最後一塊拼圖；目前全縣站點已達182站、共2700輛自行車，未來縣府會持續擴建站點，提供居民及通勤族更便利交通服務。

王惠美說，二水鄉站點規劃採觀光休閒、通勤通學並重，設立二水車站、二水滑步車練習場、源泉車站、源泉派出所、二水鄉立圖書館及八堡圳農情館6個站點，並串聯自行車道，連結景點；此外，縣府也同步於田尾鄉增設怡心園、十甲重劃區停車場、第五停車場3個站點，讓服務據點更綿密。

自行車 公共 彰化

延伸閱讀

彰化失依兒少出養挑戰大 近年15人轉介僅5人成功

外界批藍縣市長提名慢 張雅屏：提名作業沒有停下腳步

彰化成功高中闖進HBL八強創紀錄 謝典林曬兒戰績挨酸回嗆網友

王惠美年節前探視彰基及秀傳醫院病童 這禮物最受歡迎

相關新聞

台中屁孩在YouBike改裝「砲管」微笑單車公司將求償

日前網路上流傳一段影片，有幾名少年在YouBike後輪加裝「砲管」還點火，自稱「改車」，並騎到路上。台中市政府表示，微笑...

中市前公捷處長性騷霸凌…交通局長也遭彈劾 市府：尊重監院職權

台中市交通局原公共運輸及捷運工程處長張應當性騷、霸凌同仁，2024年遭市府免職，監察院今通過彈劾張與交通局長葉昭甫，認為...

好市多拜會盧秀燕「台中可開6家店」

美商好市多ＣＯＳＴＣＯ目前在台中開設兩家分店，開發團隊前天拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到六家分店都沒...

彰化二水鄉公共自行車站點啟用 完成台鐵沿線鄉鎮最後一塊拼圖

彰化縣政府沿著台鐵鐵道行經的鄉鎮市建置公共運輸系統，今二水鄉MOOVO公共自行車系統啟用，象徵最後一塊拼圖完成，縣內MO...

彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用

二水鄉MOOVO公共自行車今天正式啟用，成為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮市，也是完成縣內台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼...

影／彰化花壇土置場公聽會氣氛火爆 爆發數度推擠衝突完成程序

彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案進入第二階段環保，今天下午在花壇鄉公所舉行公聽會，約有百餘人到場表達反對聲音，強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。