彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用

二水鄉MOOVO公共自行車今天正式啟用，成為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮市，也是完成縣內台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼圖，讓通勤、遊憩交通更便捷。

彰化縣政府今天舉行二水鄉MOOVO公共自行車記者會，縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標等人與會。

王惠美表示，彰化縣台鐵沿線鄉鎮包括彰化市、花壇鄉、大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田中鎮、二水鄉，二水鄉設置MOOVO公共自行車完成最後一塊拼圖；目前全縣站點已達182站、共2700輛自行車，未來縣府會持續擴建站點，提供居民及通勤族更便利交通服務。

王惠美說，二水鄉站點規劃採觀光休閒、通勤通學並重，設立二水車站、二水滑步車練習場、源泉車站、源泉派出所、二水鄉立圖書館及八堡圳農情館6個站點，並串聯自行車道，連結景點；此外，縣府也同步於田尾鄉增設怡心園、十甲重劃區停車場、第五停車場3個站點，讓服務據點更綿密。