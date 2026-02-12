焚化爐爭議延燒…彭啓明：南投回收率全台倒數第5 應加強源頭減量

南投擬於名間鄉設置焚化爐，遭當地居民強烈反對。環境部長彭啓明今天指出，南投縣的年資源回收率為全台倒數第5，距第1名的台北市差了10多個百分點，應加強源頭減量。

南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府推動南投縣垃圾處理及再生能源中心，名間鄉新民村為選址之一，但當地民眾強烈反對。

彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，根據統計，南投的資源回收率為全台倒數第5，距離第1名的台北市差了10多個百分點，若依南投目前每年垃圾產生量約9.7萬噸估算，減少1成就可以少去約1萬噸垃圾。

彭啓明強調，垃圾處理屬地方事項，南投推動設置焚化爐現在仍在地方環評階段，環境部還沒有看到相關的計畫書；就環境部而言，會針對空污排放量，如戴奧辛等，去檢視各污染物是否符合最新、最嚴格的標準。

彭啓明直言，其實因為南投之前都是靠中央協助調度，將垃圾送到其他縣市處理，可能久了之後就沒有認真去做自主處理；現在就是要認真去面對這件事情。

彭啓明也喊話各縣市都應該努力做破袋檢查。積極從源頭減量；資源回收做得好的，可能就是有做垃圾費隨袋徵收的，或是像彰化縣做破袋檢查很嚴格的。

環境部今天舉辦「馬上循環 轉廢為寶」記者會。彭啓明也與桃園市清潔隊員互動。有清潔隊員提到，曾收到民眾丟棄的棉被中包裹2顆行動電源，才剛被擠壓就發生冒煙的情況，真的非常可怕。

環境部呼籲，如紙類、塑膠、金屬等廢棄物應明確分類，透過產業鏈讓資源重回生產循環；而高壓瓶（如瓦斯罐）、鋰電池等易燃爆物品，務必「危險隔離」單獨交付，才能守護第一線清潔隊員的安全；最後則是多透過維修或轉贈延續物品壽命，減少原生天然資源使用。