彰化失依兒少出養挑戰大 近年15人轉介僅5人成功

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長媽媽有約歲末圍爐，陪伴48位孩子共聚溫馨時光。圖／彰化縣府提供
彰化縣長媽媽有約歲末圍爐，陪伴48位孩子共聚溫馨時光。圖／彰化縣府提供

農曆春節將至，對多數家庭而言是團圓時刻，但對部分失依兒少來說，安置與未來去向仍是現實課題。彰化縣目前共有48名兒少經法定程序改由彰化縣長擔任監護人，年齡從2歲至17歲不等。縣府統計，2022年至2026年間共轉介媒合15名兒少，其中5名成功完成出養，顯示尋找合適家庭並非易事。

今年6歲的「祥祥」出生時即被診斷有毒品戒斷症狀，縣府隨即介入安置。其父母後續因毒品案件入獄服刑，親友間無人可提供穩定照顧，經法院裁定改由縣長擔任監護人。後續啟動出養程序，歷經多次媒合未果，在社政、寄養及出養機構持續努力下，終於成功媒合國外適合家庭，法院也已裁定確定收養關係，預計年後與收養父母會面，展開人生新階段。

彰化縣府社會處說，這些改由縣長監護的孩子在成長歷程中曾面臨各種挑戰，縣府透過專業社工陪伴支持與跨網絡資源，持續建構安全穩定的成長環境，確保孩子身心健全發展。

也因前幾年新冠疫情期媒合程序一度放緩，後續又受重大社會案件「愷愷案」影響，部分收出養機構暫緩作業；加上目前國內8家合法出養機構均未設於彰化，地方須仰賴跨縣市合作推動媒合，實務挑戰仍在。

縣長王惠美在歲末圍爐餐會上準備壓歲錢及禮物送給孩子們，她表示，感謝家扶中心與所有寄養家庭長期以來的付出，讓孩子在成長過程中有穩定照顧與情感支持。彰化家扶中心主任王震光指出，未來將持續與縣府密切合作，依個別需求規劃安置與生活安排，確保兒少獲得妥適照顧。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

農曆春節將至，彰化縣政府於在縣內餐廳舉辦圍爐，邀請受縣府監護的孩子齊聚一堂，共享溫馨氛圍。圖／彰化縣府提供
農曆春節將至，彰化縣政府於在縣內餐廳舉辦圍爐，邀請受縣府監護的孩子齊聚一堂，共享溫馨氛圍。圖／彰化縣府提供
農曆春節將至，彰化縣政府邀請受縣府監護的孩子齊聚一堂，縣長王惠美與孩子擁抱，場面溫韾。圖／彰化縣府提供
農曆春節將至，彰化縣政府邀請受縣府監護的孩子齊聚一堂，縣長王惠美與孩子擁抱，場面溫韾。圖／彰化縣府提供

兒少 寄養家庭 家扶中心 王惠美 彰化

