2輛YouBike遭塗鴉污損 中市府：依損害情形求償

中央社／ 台中12日電

台中有少年日前在網路分享改裝YouBike車輛影片，引發網友熱議；市府今天表示，經初步檢查，共有2輛車遭塗鴉污損，將依實際損害情形求償，籲民眾愛惜維護公共運輸機具。

有網友近日在社群平台Threads上發文並轉貼相關影片表示，發現有少年在網路分享改裝YouBike，除在車尾裝上排氣管點火，甚至在車身塗鴉，引發網友熱議。

台中市政府交通局今天透過文字稿表示，微笑單車公司11日於社群平台，發現有民眾上傳違規使用YouBike影片後，第一時間即於平台留言提醒相關行為已涉及違規，並請上傳者下架影片，同時將車輛送回檢修。

交通局指出，經初步檢查，共有2輛車遭塗鴉及污損，微笑單車公司正確認車輛毀損狀況，將依實際損害情形求償。

交通局呼籲，YouBike公共自行車與設備屬公共運輸一部分，需要民眾共同愛惜與維護，若有故意破壞或不當使用導致毀損情形，也將依毀損情狀求償。

