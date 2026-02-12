快訊

春節將近建地趕工…中市府啟動專案稽查 累計開出873萬元違規罰鍰

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
春節將近，各營建工地趕工，台中市政府啟動專案稽查，從1月底到3月初，目前已開出873萬元違規罰鍰。圖／台中市政府提供

馬上就要過年了，春節前夕也是許多營建工程的「趕工」階段，工地風險隨之增加。台中市政府1月20日到3月3日啟動專案檢查，鎖定曾經發生職災、高樓層與高風險工地，稽查防墜措施、護欄設置等等，以累計檢查250個工地，發現74件違規，開出873萬元罰鍰。

台中市長盧秀燕表示，營造業風險較高，比如高空作業或操作大型機具，若沒有確實落實安全與衛生管理，極容易釀成憾事，不只造成勞工的身體傷害，更會波及整個家庭甚至社會；市府會透過宣導、輔導與檢查並行的方式，督促業界落實安全防護的文化。

勞工局長林淑媛指出，本次「高處不生憾─建築工地墜落打擊專案檢查」，鎖定曾經發生過職災與高樓層、高風險的工地，重點檢視高處作業防墜措施、安全帶使用、護欄蓋設置等項目，發現有缺失會加強執法力道，請營造工地勿心存僥倖。

勞工局表示，本次專案檢查已累計250個工地，發現其中74個工地有違失狀況，開出罰單總額873萬元罰鍰；勞工局強調，嚴格檢查並非刁難，是希望提醒各營建單位，「安全」是每天開工前的基本功，請不要為了春節前的工期壓力，就忽略勞工的人身保障。

勞工局補充，營造業者與工地負責人都必須落實各項職安措施及管理，包含查核施工架、開口防護、上下設備等安全措施，還要檢查安全帶、安全帽等個人護具，並要求現場的管理人員確實巡查督導；市府會持續在一線稽查，查獲違規事項除了依法開罰，也會同步輔導協助改善。

相關新聞

台中屁孩在YouBike改裝「砲管」微笑單車公司將求償

日前網路上流傳一段影片，有幾名少年在YouBike後輪加裝「砲管」還點火，自稱「改車」，並騎到路上。台中市政府表示，微笑...

好市多拜會盧秀燕「台中可開6家店」

美商好市多ＣＯＳＴＣＯ目前在台中開設兩家分店，開發團隊前天拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到六家分店都沒...

高美濕地如廁「像走迷宮」！議員批市府年花471萬租廁所 創六都先例

農曆春節將至，台中知名景點高美濕地預計將迎來大批遊客人潮，但公廁建設進度卻引發地方強烈不滿；台中市議員楊典忠今天現勘後指...

彰化芳苑燈塔園區3月1日整修封閉　預計9月底前開放

交通部航港局今天表示，位於彰化縣的芳苑燈塔園區預計3月1日起進行整修，並將封閉，預計9月底前完工開放

南投太極峽谷打造纜車系統 搭配露營、高空索道翻轉沒落景點

南投竹山太極峽谷天梯因地勢險峻、交通不便，加上長期受颱風、地震損壞封閉，遊客大減。縣府規劃「太極美地低碳旅遊景區開發計畫...

