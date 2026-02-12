高美濕地如廁「像走迷宮」！議員批市府年花471萬租廁所 創六都先例

農曆春節將至，台中知名景點高美濕地預計將迎來大批遊客人潮，但公廁建設進度卻引發地方強烈不滿；台中市議員楊典忠今天現勘後指出，市府編列1500萬元興建的公廁工程，迄今已連續兩次流標，痛批市府「美景依舊在，公共設施差」；對此，市府經發局回應，目前已進入第三次招標，目標於今年底完工啟用「陽光公廁」。

市議員楊典忠痛批，高美溼地是國家級的風景區，但市府16年來靠租廁所來因應廁所不足的窘況，而迷宮中尋找廁所，更是每一位到訪遊客的難忘經驗，強調台中縣市合併升格已經第16年，卻每年都靠農業局海岸資源暨漁業發展所編列471萬元經費，向民間租借廁所，這應該也是創六都國際級觀光治理的先例。

楊典忠說，如今高美溼地景點荒廢有如觀光汙點，去年雖動支預備金約118萬元規劃高美濕地廁所，並於2026年編列1500萬元興建工程費。然而，該工程在今年1月連續兩次公告流標，導致春節期間遊客恐怕仍得在「迷宮」中尋找廁所。他進一步批評，高美除了廁所難尋，美堤街長達800公尺的「補釘路」以及遊客中心旁荒廢的露營區，都顯示市府施政重市區、輕海線，要求盧市府盡速檢討公共設施荒廢現狀。

台中市經發局表示，高美濕地公廁興建計畫正積極推進中，規劃於今年初開工，工期約需9個月，目標在今年底完工啟用，未來公廁在設計上考量在地氣候與美學，北側屋頂採用類似「風帆」的單向斜面設計，能有效減緩冬季強勁的東北季風影響，外觀部分則力求與濕地的自然景觀融為一體，完工後將能完善整體遊憩功能。