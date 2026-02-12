訂製百份5星年菜送暖 中榮等4單位今與103歲榮民提前圍爐

歲末冬寒，台中榮民總醫院結合惠康社會福利基金會、台中榮民服務處與台中福華大飯店，做了百份五星主廚年菜，由台中榮總院長傅雲慶帶領，與台中榮服處長王怡文等人今一起前往烏日，探視103歲榮民尹𪿖吉，並一起圍爐、提前過年。

醫院說，尹𪿖吉是單身榮民，長年茹素，平日有同住的榮民遺眷76歲蔣阿姨照顧。除了雙腿較無力，步行較慢，近年來多在中榮皮膚科、眼科及高齡醫學科門診追蹤。

他虔誠信仰關公，生活中規律念佛經和看電視，平日也接受長照家務和送餐服務，雖然高壽但沒有重聽、不須使用助行器，身體十分硬朗。烏日學田路便行巷居住處，是地主無償租予，附近多是多年的老鄰居，來來往往互相探望關照，榮服處駐地輔導員也經常來訪視關心。

除了一起圍爐，傅雲慶了解尹𪿖吉的需求，還特別為他和蔣阿姨準備兩件羽毛外套，同時也準備了保暖內衣、尿布等生活物品，讓他們有個溫暖平安的新年。

傅雲慶說，活動由台中榮總、惠康基金會及台中福華大飯店共同贊助。主廚團隊用心準備豐盛的年菜，台中榮服處人員則親送到府。他說，今年是第11年舉辦這樣的圍爐及致送年菜活動，將象徵團圓的年菜送到長輩家中，讓長輩們即使不出門，也能感受過年的喜氣與社會的溫暖。