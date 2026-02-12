快訊

彰化芳苑燈塔園區3月1日整修封閉　預計9月底前開放

中央社／ 台北12日電
圖為芳苑燈塔。本報資料照片
交通部航港局今天表示，位於彰化縣的芳苑燈塔園區預計3月1日起進行整修，並將封閉，預計9月底前完工開放。

彰化芳苑燈塔於民國73年設立，外表為漆成黑白垂直條紋的八角形燈塔，不僅是國內燈塔中興建時間最晚的燈塔，更因當地地層下陷的關係，除了借倉庫高度的台中港燈塔外，為國內唯一塔高高於燈高的燈塔。

航港局今天發布新聞稿表示，為提升整體景觀與遊憩功能，彰顯其地景特色與文化意涵，將實施芳苑燈塔園區藝術與再生計畫工程，預計透過地坪更新、建物修繕及綠美化等，打造為具地方認同與觀光潛力的西海岸文化地標。

航港局指出，芳苑燈塔園區預計3月1日起進行整修，整修期間將封閉燈塔園區，請遊客勿進入燈塔園區內，預計9月底前開放。實際開放時間將配合整修工程進度滾動調整，於開放前另行公告。

