台中屁孩在YouBike改裝「砲管」微笑單車公司將求償

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市日前有幾名少年擅自把YouBike改車、加裝「砲管」，微笑單車公司初步確認有2輛車遭到塗鴉汙損，後續會依實際損害狀況求償。資料照／台中市府提供
台中市日前有幾名少年擅自把YouBike改車、加裝「砲管」，微笑單車公司初步確認有2輛車遭到塗鴉汙損，後續會依實際損害狀況求償。資料照／台中市府提供

日前網路上流傳一段影片，有幾名少年在YouBike後輪加裝「砲管」還點火，自稱「改車」，並騎到路上。台中市政府表示，微笑單車公司已將車輛送回檢修，發現有2輛車遭到塗鴉與汙損，正在確認車輛毀損狀況，將依照實際損害情形求償。

該網友3天前在社群平台threads上傳「改車」影片，過不久就刪除貼文，仍被其他網友轉傳；該網友後續在社群平台道歉，表示在YouBike上做了不適當的改裝，影響到其他使用者，已經深刻反省，會配合相關規定，造成不便與不好的示範，真心對不起。

中市交通局指出，微笑單車公司11日以在社群平台提醒相關行為涉及違規，請上傳者下架影片，並檢修車輛；交通局也呼籲，YouBike公共自行車屬於公共運輸的一部份，民眾若故意破壞或不當使用導致毀損，微笑單車公司會依照毀損狀況求償。

單車 社群

