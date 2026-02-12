台中屁孩在YouBike改裝「砲管」微笑單車公司將求償

日前網路上流傳一段影片，有幾名少年在YouBike後輪加裝「砲管」還點火，自稱「改車」，並騎到路上。台中市政府表示，微笑單車公司已將車輛送回檢修，發現有2輛車遭到塗鴉與汙損，正在確認車輛毀損狀況，將依照實際損害情形求償。

該網友3天前在社群平台threads上傳「改車」影片，過不久就刪除貼文，仍被其他網友轉傳；該網友後續在社群平台道歉，表示在YouBike上做了不適當的改裝，影響到其他使用者，已經深刻反省，會配合相關規定，造成不便與不好的示範，真心對不起。

中市交通局指出，微笑單車公司11日以在社群平台提醒相關行為涉及違規，請上傳者下架影片，並檢修車輛；交通局也呼籲，YouBike公共自行車屬於公共運輸的一部份，民眾若故意破壞或不當使用導致毀損，微笑單車公司會依照毀損狀況求償。