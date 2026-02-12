南投太極峽谷打造纜車系統 搭配露營、高空索道翻轉沒落景點

南投竹山太極峽谷天梯因地勢險峻、交通不便，加上長期受颱風、地震損壞封閉，遊客大減。縣府規劃「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」，將建設全長約1.7公里纜車，串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園及青龍瀑布，預計2028年完工，為觀光注入新動力。

竹山太極峽谷天梯園區風景壯麗，砂岩峽谷因湍急的加走寮溪切割，造就雄偉流水地貌，有「西部太魯閣」美譽。園區設有全長136公尺、兩端落差20公尺的梯子吊橋，並擁有人面石、石時鐘、飛來石及青龍瀑布等特殊景觀，曾帶動台灣天梯熱潮。

不過，太極峽谷地勢險峻，前往需攀爬大量階梯，對中老年及家庭遊客負擔大；聯外道路狹窄、車程遙遠，加上歷年颱風與地震損壞吊橋與步道，長期封閉，遊客數量持續下滑。過去委外經營的「地心谷」行銷也未能扭轉頹勢，園區逐漸沒落。

為改善觀光條件，南投縣政府規劃「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」，斥資約七億元興建全長1.7公里空中纜車系統，串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園及青龍瀑布等景點，並增設景觀餐廳、露營區、高空滑索與空中索道等探索式設施。

空中纜車系統規劃設置3區段纜車及4座場站，起點在天梯遊客中心，竹林區則作為轉運站，在此分別銜接青龍瀑布和八卦茶園，串聯成環狀纜車遊憩點；另將依地形高低落差設置高空滑索、空中索道等探索式設施，並規劃露營場地，讓園區遊憩設施更豐富多元。

縣府觀光處表示，纜車細部規劃已通過審查，接下來將辦理用地變更、取得及促參前置作業，包括聯外道路拓寬與停車空間改善。預計今年十月發包興建，2028年十月完工。