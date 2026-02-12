快訊

南投太極峽谷打造纜車系統 搭配露營、高空索道翻轉沒落景點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣竹山太極峽谷纜車系統，可望克服地形陡峭限制，周遭並規劃露營區，提供多樣化的旅遊體驗。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山太極峽谷纜車系統，可望克服地形陡峭限制，周遭並規劃露營區，提供多樣化的旅遊體驗。圖／南投縣政府提供

南投竹山太極峽谷天梯因地勢險峻、交通不便，加上長期受颱風、地震損壞封閉，遊客大減。縣府規劃「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」，將建設全長約1.7公里纜車，串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園及青龍瀑布，預計2028年完工，為觀光注入新動力。

竹山太極峽谷天梯園區風景壯麗，砂岩峽谷因湍急的加走寮溪切割，造就雄偉流水地貌，有「西部太魯閣」美譽。園區設有全長136公尺、兩端落差20公尺的梯子吊橋，並擁有人面石、石時鐘、飛來石及青龍瀑布等特殊景觀，曾帶動台灣天梯熱潮。

不過，太極峽谷地勢險峻，前往需攀爬大量階梯，對中老年及家庭遊客負擔大；聯外道路狹窄、車程遙遠，加上歷年颱風與地震損壞吊橋與步道，長期封閉，遊客數量持續下滑。過去委外經營的「地心谷」行銷也未能扭轉頹勢，園區逐漸沒落。

為改善觀光條件，南投縣政府規劃「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」，斥資約七億元興建全長1.7公里空中纜車系統，串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園及青龍瀑布等景點，並增設景觀餐廳、露營區、高空滑索與空中索道等探索式設施。

空中纜車系統規劃設置3區段纜車及4座場站，起點在天梯遊客中心，竹林區則作為轉運站，在此分別銜接青龍瀑布和八卦茶園，串聯成環狀纜車遊憩點；另將依地形高低落差設置高空滑索、空中索道等探索式設施，並規劃露營場地，讓園區遊憩設施更豐富多元。

縣府觀光處表示，纜車細部規劃已通過審查，接下來將辦理用地變更、取得及促參前置作業，包括聯外道路拓寬與停車空間改善。預計今年十月發包興建，2028年十月完工。

立委游顥指出，他與縣議會議長何勝豐多年爭取園區設置纜車，並協助向觀光署爭取補助。他表示，透過纜車系統與多元遊憩設施，將大幅降低遊客體力負擔，帶動竹山地區觀光產業繁榮。

竹山梯子吊橋曾帶動國內天梯熱潮，卻因地點偏遠逐漸沒落。圖／南投縣政府提供
竹山梯子吊橋曾帶動國內天梯熱潮，卻因地點偏遠逐漸沒落。圖／南投縣政府提供
太極峽谷因加走寮溪切割，地形險峻多變，景觀豐富。圖／南投縣政府提供
太極峽谷因加走寮溪切割，地形險峻多變，景觀豐富。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山太極峽谷纜車系統，可望克服地形陡峭限制，周遭並規劃露營區，提供多樣化的旅遊體驗。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山太極峽谷纜車系統，可望克服地形陡峭限制，周遭並規劃露營區，提供多樣化的旅遊體驗。圖／南投縣政府提供

纜車 瀑布 露營區 太極峽谷

相關新聞

好市多拜會盧秀燕「台中可開6家店」

美商好市多ＣＯＳＴＣＯ目前在台中開設兩家分店，開發團隊前天拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到六家分店都沒...

南投太極峽谷打造纜車系統 搭配露營、高空索道翻轉沒落景點

南投竹山太極峽谷天梯因地勢險峻、交通不便，加上長期受颱風、地震損壞封閉，遊客大減。縣府規劃「太極美地低碳旅遊景區開發計畫...

特定工廠合法化 經部月底函釋標準

全國上千家位於農產業群聚地區的特定工廠，在申請用地變更合法化過程中，竟因「限以隔離綠帶規劃」規定如何並行，中央與地方對法...

廣角鏡／南投起飛！氦氣球樂園啟用

南投草屯九九峰氦氣球樂園昨啟用試營運，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施。縣府斥資五點二二億元，自法國引進設備。氦氣球...

監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：春安高規格守護台中

台中市長盧秀燕今晚巡視春節安全維護工作，在大甲分局義里所慰問時表示，將動員全市員警、義警、民防1.6萬人力，最高規格守護...

春節安全維護首日績效良好 警政署長張榮興到彰化縣警局頒發獎金

彰化縣警察局執行為期15天的春節安全維護專案，首日針對轄易滋生事故的治安顧慮場所83處實施臨檢，並擇定19處重要路段實施...

