特定工廠合法化 經部月底函釋標準

全國上千家位於農產業群聚地區的特定工廠，在申請用地變更合法化過程中，竟因「限以隔離綠帶規劃」規定如何並行，中央與地方對法規解讀不同，審查進度受阻。經濟部產業發展署承諾，將於二月底前發函釋示，統一全國審查標準。

立委楊瓊瓔昨在台中服務處召集經濟部、農業部及地方政府代表協調。中華民國特定工廠聯合會指出，全國共有一○九七家特定工廠位於農產業群聚地區，其中已有七百八十七家提出用地變更申請，比率逾七成。

業者反映，多數廠址毗鄰農地，雖已完成建築線指定並依法提送「變更編定為特定目的事業用地」計畫，但審查辦法第六條規定，農產業群聚地區與相鄰農地須「限以隔離綠帶規劃」，與建築技術規則要求出入口應適當鋪築產生衝突，使地方審查陷入兩難。

中華民國特定工廠聯合會表示，若中央未能盡速以函釋統一標準，不僅個別縣市案件延宕，恐將波及數百家已送件業者，導致審查全面卡關，影響層面廣泛。

經濟部產業發展署承諾，將於二月底前發函釋示，統一全國審查標準，避免各地標準不一。

台中市都市發展局表示，若中央能釐清「隔離綠帶」適用範圍及出入口留設原則，地方即可依循辦理，加速審查流程。

農業部農村發展及水土保持署說明，緩衝地帶可採綠帶或鋪面設施方式處理，只要排水與水土保持符合規範，並未違反相關法令。

會中初步形成共識，若特定工廠出入口依建築法規設置且鋪築適當，基於安全與實際使用需求，未違背用地辦法立法意旨，可作為通案處理原則；另要求申請人於用地計畫中清楚標示出入口位置與寬度，供地方審查依據。