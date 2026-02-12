好市多拜會盧秀燕「台中可開6家店」

美商好市多ＣＯＳＴＣＯ目前在台中開設兩家分店，開發團隊前天拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到六家分店都沒有問題，會先將第三、四家分店列為重點目標。盧也期許好市多分店盡速落地，市府會持續完善周邊交通與生活配套設施。

好市多二○○七年在南屯區開設台中第一家分店，二○二○年在北屯區開設北台中店，兩家分店業績均名列前茅，南屯店更是長年蟬聯全球營業額冠軍。

好市多大中華區土地開發部總監黃美綺拜訪市長盧秀燕，黃美綺表示，台中兩家分店的表現令總部印象深刻，但人潮已趨近飽和，以台中人口成長的情況，開設到六家分店都沒有問題，會在兼顧交通與生活便利的前提下，持續評估開設新的分店，已將台中第三、四分店列為重點目標，希望近期能宣布好消息。

黃美綺感謝市府團隊在分店選址與法規諮詢等過程中，給予專業建議與服務，台中市的消費市場成熟，有穩定的會員客層，消費力量強勁，她對第三、第四家分店深具信心。

盧秀燕指出，台中人口突破二百八十六萬人，家庭客群穩定，交通建設也逐步到位，能匯聚中部七個縣市的市場，近期諸多商場投資台中，包含高鐵特區的Ｄ-ＯＮＥ第一大天地、漢神洲際購物中心等等；她也期許好市多台中分店盡速落地，帶動城市經濟成長與就業機會。

中市府去年底宣布，通過西屯區台中精機公司舊址都市計畫變更案，該場址位於大肚山科技走廊，土地面積約三點二公頃，鄰近中捷藍線Ｂ九、Ｂ十站點，據申請單位好市多表示，會爭取該地作為第三家分店。

盧秀燕強調，市府僅被動審查，具體場址還是以好市多公布為主。