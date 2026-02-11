盧秀燕到豐原警分局慰勞警民力 期勉農曆年節治、交安順遂

115年加強重要節日安全維護工作自2月9日晚上10時啟動，持續至2月23日晚上12時止，台中市長盧秀燕今晚分別到豐原警分局和大雅分局，慰勞警民力，她期勉農曆年節治、交安順遂。

豐原警分局秉持「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等三大主軸，統合民防、義警、義交、志工及守望相助隊等民力，全心投入治安維護、交通疏導管制及為民服務等工作，讓轄內民眾度過一個「馬上安全」的農曆新年假期。

盧秀燕為替辛勞的警察同仁及協勤民力加油打氣，今晚由台中市警察局長吳敬田、大台中警察之友會理事長林大鈞、民防大隊長陳蓀裕、義警大隊長沈傳欽、義交大隊長李世斌陪同，至豐原警分局慰問民防、義警及志工等協勤民力。

盧秀燕表示，今年春節連假長達9天，有大量返鄉及出遊人潮，針對台中市觀光景點、年貨大街、國道公路匝道等易壅塞路段，豐原警分局除規劃完善交通疏導措施外，也能運用媒體、廣播、電子看板等多元宣導工具，播報即時路況、替代道路等資訊，確保用路人安全。她感謝豐原警分局執勤弟兄姊妹們，在治安、交通各項工作上所付出的努力，期勉農曆年節治、交安順遂，「馬到金來」，大家過好年。