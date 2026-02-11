盧秀燕到豐原警分局慰勞警民力 期勉農曆年節治、交安順遂

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「115年加強重要節日安全維護工作」2月9日晚上啟動，台中市長盧秀燕今晚到豐原警分局慰勞執勤警民力。圖／警方提供
「115年加強重要節日安全維護工作」2月9日晚上啟動，台中市長盧秀燕今晚到豐原警分局慰勞執勤警民力。圖／警方提供

115年加強重要節日安全維護工作自2月9日晚上10時啟動，持續至2月23日晚上12時止，台中市長盧秀燕今晚分別到豐原警分局和大雅分局，慰勞警民力，她期勉農曆年節治、交安順遂。

豐原警分局秉持「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等三大主軸，統合民防、義警、義交、志工及守望相助隊等民力，全心投入治安維護、交通疏導管制及為民服務等工作，讓轄內民眾度過一個「馬上安全」的農曆新年假期。

盧秀燕為替辛勞的警察同仁及協勤民力加油打氣，今晚由台中市警察局長吳敬田、大台中警察之友會理事長林大鈞、民防大隊長陳蓀裕、義警大隊長沈傳欽、義交大隊長李世斌陪同，至豐原警分局慰問民防、義警及志工等協勤民力。

盧秀燕表示，今年春節連假長達9天，有大量返鄉及出遊人潮，針對台中市觀光景點、年貨大街、國道公路匝道等易壅塞路段，豐原警分局除規劃完善交通疏導措施外，也能運用媒體、廣播、電子看板等多元宣導工具，播報即時路況、替代道路等資訊，確保用路人安全。她感謝豐原警分局執勤弟兄姊妹們，在治安、交通各項工作上所付出的努力，期勉農曆年節治、交安順遂，「馬到金來」，大家過好年。

豐原 民防
延伸閱讀

相關新聞

春節安全維護首日績效良好 警政署長張榮興到彰化縣警局頒發獎金

彰化縣警察局執行為期15天的春節安全維護專案，首日針對轄易滋生事故的治安顧慮場所83處實施臨檢，並擇定19處重要路段實施...

監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：春安高規格守護台中

台中市長盧秀燕今晚巡視春節安全維護工作，在大甲分局義里所慰問時表示，將動員全市員警、義警、民防1.6萬人力，最高規格守護...

防堵非洲豬瘟有違失…中市府4前局處長遭彈劾 市府：尊重監院職權

台中市去年爆發全台首起非洲豬瘟，監察院通過對4名相關時任局處首長彈劾，包含農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益等人。台...

春節供電確保穩定 台電專案巡檢台中交通及醫療用電

春節假期將至，台灣電力公司台中區營業處昨天起啟動專案檢測工作，前往台鐵台中車站等交通及醫療用戶，協助改善潛在風險，確保春...

影／擦亮中市十大伴手禮招牌 陳學聖要讓台中優質商品走出去

台中市工商發展投資策進會今天趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣，擦亮台中伴手禮金字招牌。總幹事...

影／南投觀光起飛了！氦氣球今升空啟用 暗藏神秘數字

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，今啟用試營運，縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等到場揭牌，...

