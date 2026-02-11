監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：春安高規格守護台中

台中市長盧秀燕今晚巡視春節安全維護工作，在大甲分局義里所慰問時表示，將動員全市員警、義警、民防1.6萬人力，最高規格守護台中；惟就監察院最近通過彈劾4名市府官員一事不願再做回應，僅稱「謝謝」。

監察院此次彈劾的對象，包括台中市前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良，以及動保處組長周百俊等官員，基於這些在疫情應變中出現疫調資訊反覆不一、未妥善消毒案場、忽略豬隻死亡警示等重大失誤，導致防疫延誤並損害政府公信力一事，目前全案已移送懲戒法院審理。