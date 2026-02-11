監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：春安高規格守護台中

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚巡視春節安全維護工作，在大甲分局義里所慰問時表示，將動員全市員警、義警、民防1.6萬人力，最高規格守護台中；惟就監察院最近通過彈劾4名市府官員一事不願再做回應，僅稱「謝謝」。

監察院此次彈劾的對象，包括台中市前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良，以及動保處組長周百俊等官員，基於這些在疫情應變中出現疫調資訊反覆不一、未妥善消毒案場、忽略隻死亡警示等重大失誤，導致防疫延誤並損害政府公信力一事，目前全案已移送懲戒法院審理。

台中市長盧秀燕在疫情爆發後，不只於2025年11月公開鞠躬道歉，先前更已免職張敬昌、陳宏益及林儒良等人，以示負責；並多次強調市府第一時間通報中央、主動通報疑似案例，並比照最高規格檢驗所有死亡豬隻，與中央並肩作戰守住台中。

