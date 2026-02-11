彰化大村幸福巴士223將通車 提供預約服務

彰化縣大村鄉幸福巴士今天舉辦啟用典禮，春節後2月23日將正式營運，除平日接送鄉內偏遠地區大村國中學生上下學，每日也提供2時段往返大村鄉與員林市各醫療院所站點及客運轉運站的預約乘車服務。

大村鄉幸福巴士是由彰化縣政府協助大村鄉公所向交通部公路局爭取補助及公所自籌營運，並集結熱心企業贊助412萬元，購置中型巴士，今天在大村鄉公所前舉辦幸福巴士啟用典禮，大村鄉長賴志銘、彰化縣政府參議柯呈枋、台中區監理所所長楊聰賢、彰化監理站站長黃建興等人出席。