彰化大村幸福巴士223將通車 提供預約服務

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大村鄉幸福巴士今天舉辦啟用典禮，春節後2月23日將正式營運。圖／大村公所提供
大村鄉幸福巴士今天舉辦啟用典禮，春節後2月23日將正式營運。圖／大村公所提供

彰化縣大村鄉幸福巴士今天舉辦啟用典禮，春節後2月23日將正式營運，除平日接送鄉內偏遠地區大村國中學生上下學，每日也提供2時段往返大村鄉與員林市各醫療院所站點及客運轉運站的預約乘車服務。

大村鄉幸福巴士是由彰化縣政府協助大村鄉公所向交通部公路局爭取補助及公所自籌營運，並集結熱心企業贊助412萬元，購置中型巴士，今天在大村鄉公所前舉辦幸福巴士啟用典禮，大村鄉長賴志銘、彰化縣政府參議柯呈枋、台中區監理所所長楊聰賢、彰化監理站站長黃建興等人出席。

幸福巴士路線規劃定班定線及預約路線兩種，定班定線為照顧學生上下學，平日沿大村鄉公所、大崙二巷、五通宮香客大樓、新興社區活動中心、全家大溪店、大村郵局、茄苳社區、福進宮、大村國中等站點行駛，總路線約13公里。預約路線則為提供長者們方便就醫、採買交通需求，幸福巴士接駁點包括至員郭醫院、員林基督教醫院、員生醫院及員林華成市場，為鄉民提供更便捷的交通服務。

大村鄉幸福巴士今天舉辦啟用典禮，春節後2月23日將正式營運。圖／大村公所提供
大村鄉幸福巴士今天舉辦啟用典禮，春節後2月23日將正式營運。圖／大村公所提供

