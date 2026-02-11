中醫大附醫攜手書法名家吳運進今迎春揮毫送春聯 現場人氣爆棚

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院今舉辦「迎春揮毫贈春聯—醫心祈福・馬年安康」活動，吸引醫護、民眾等排隊索取春聯。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今舉辦「迎春揮毫贈春聯—醫心祈福・馬年安康」活動，吸引醫護、民眾等排隊索取春聯。記者趙容萱／攝影

中國醫藥大學附設醫院迎接馬年新春佳節，今攜手書法名家吳運進舉辦「迎春揮毫贈春聯—醫心祈福・馬年安康」活動，結合由醫護組成的交響樂團與賀歲舞團演出揭開序幕，並由吳運進率領多名 得意門生現場揮毫書寫春聯，吸引員工、病人、家屬與民眾排隊熱烈索取，相當熱鬧。

今天的活動由全台唯一、由醫學中心員工組成的中醫大附醫交響樂團演奏「滿山春色」，隨後員工自組的賀歲舞團熱鬧登場，舞獅搭配經典名曲「廟會」演出，為迎新春活動增添滿滿喜氣。

院長周德陽今特邀吳運進蒞臨，偕同中醫大暨醫療體系董事長夫人林嘉琪、周德陽院長夫人許莉莉與醫院主管群共同開筆，揮毫寫下「醫心祈福、馬年安康」，為全體員工、病人及家屬誠心祈願新的一年平安順遂、福康相伴。

周德陽說，歲末院方在守護病人健康的同時，也希望透過迎新春活動，向醫護表達感謝，並為病人與家屬送上祝福；林嘉琪說，希望透過音樂與書法等藝文活動，為醫療場域注入更多人文氣息與心靈療癒力量；並誠摯祝福所有醫護事事平安、福運相隨，馬到成功迎新歲。

吳運進率多名得意門生現場揮毫書寫春聯，共同寫下「馬到成功」、「吉祥如意」、「平安健康」等各式吉祥話，吸引員工、病人與民眾熱烈索取，現場人潮絡繹不絕。

周德陽指出，中醫大附醫長期秉持「以員工為重、以病人為中心」的理念，醫院不僅是守護健康的所在，更是傳遞關懷與希望的溫暖園地。盼透過迎新春活動，將藝文氣息帶入醫療場域，讓員工、病人、家屬、社區民眾，以及長期默默付出的志工夥伴，在滿滿祝福與笑聲中溫馨迎接吉祥安康的新年。

相關新聞

春節安全維護首日績效良好 警政署長張榮興到彰化縣警局頒發獎金

彰化縣警察局執行為期15天的春節安全維護專案，首日針對轄易滋生事故的治安顧慮場所83處實施臨檢，並擇定19處重要路段實施...

監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：春安高規格守護台中

台中市長盧秀燕今晚巡視春節安全維護工作，在大甲分局義里所慰問時表示，將動員全市員警、義警、民防1.6萬人力，最高規格守護...

防堵非洲豬瘟有違失…中市府4前局處長遭彈劾 市府：尊重監院職權

台中市去年爆發全台首起非洲豬瘟，監察院通過對4名相關時任局處首長彈劾，包含農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益等人。台...

春節供電確保穩定 台電專案巡檢台中交通及醫療用電

春節假期將至，台灣電力公司台中區營業處昨天起啟動專案檢測工作，前往台鐵台中車站等交通及醫療用戶，協助改善潛在風險，確保春...

影／擦亮中市十大伴手禮招牌 陳學聖要讓台中優質商品走出去

台中市工商發展投資策進會今天趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣，擦亮台中伴手禮金字招牌。總幹事...

影／南投觀光起飛了！氦氣球今升空啟用 暗藏神秘數字

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，今啟用試營運，縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等到場揭牌，...

