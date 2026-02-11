中醫大附醫攜手書法名家吳運進今迎春揮毫送春聯 現場人氣爆棚

中國醫藥大學附設醫院迎接馬年新春佳節，今攜手書法名家吳運進舉辦「迎春揮毫贈春聯—醫心祈福・馬年安康」活動，結合由醫護組成的交響樂團與賀歲舞團演出揭開序幕，並由吳運進率領多名 得意門生現場揮毫書寫春聯，吸引員工、病人、家屬與民眾排隊熱烈索取，相當熱鬧。

今天的活動由全台唯一、由醫學中心員工組成的中醫大附醫交響樂團演奏「滿山春色」，隨後員工自組的賀歲舞團熱鬧登場，舞獅搭配經典名曲「廟會」演出，為迎新春活動增添滿滿喜氣。

院長周德陽今特邀吳運進蒞臨，偕同中醫大暨醫療體系董事長夫人林嘉琪、周德陽院長夫人許莉莉與醫院主管群共同開筆，揮毫寫下「醫心祈福、馬年安康」，為全體員工、病人及家屬誠心祈願新的一年平安順遂、福康相伴。

周德陽說，歲末院方在守護病人健康的同時，也希望透過迎新春活動，向醫護表達感謝，並為病人與家屬送上祝福；林嘉琪說，希望透過音樂與書法等藝文活動，為醫療場域注入更多人文氣息與心靈療癒力量；並誠摯祝福所有醫護事事平安、福運相隨，馬到成功迎新歲。

吳運進率多名得意門生現場揮毫書寫春聯，共同寫下「馬到成功」、「吉祥如意」、「平安健康」等各式吉祥話，吸引員工、病人與民眾熱烈索取，現場人潮絡繹不絕。