春節安全維護首日績效良好 警政署長張榮興到彰化縣警局頒發獎金

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警察局正執行為期15天的春節安全維護專案，警政署長張榮興（前排左4）今天下午到縣警察局慰問員警並頒發獎勵金。圖／縣警局提供
彰化縣警察局執行為期15天的春節安全維護專案，首日針對轄易滋生事故的治安顧慮場所83處實施臨檢，並擇定19處重要路段實施路檢，即查獲詐欺、竊盜等刑事案件19件，取締酒駕5件。警政署長張榮興今天到縣警察局頒發獎勵金，對辛勤員警表達鼓勵與慰問。

此一春節安全維護專案自2月9日晚上10時起至2月23日晚上12時實施，張榮興今天下午到彰化縣警察局慰問時，由局長陳世煌簡報彰化縣執行狀況，張榮興要求全體員警，落實治安平穩、交通順暢、民眾安心等三大工作主軸，確保社會秩序與公共安全穩定。

張榮興表示，春節期間各大寺廟參香祈福遊客眾多，應做好交通疏導及防竊等治安維護工作，除「民眾舉家外出住居安全維護」、「提領鉅額現金的護鈔工作」等重點服務措施，並在各大風景區與觀光熱點執行交通疏導與人流管制勤務，面對大量人、車潮與觀光人流時，務必確保執勤與民眾的人身安全。

彰化縣警察局表示，為確保春節期間安全維護工作，首日即由局長陳世煌指揮，針對轄內易滋生事故的治安顧慮場所83處實施臨檢，全面掃蕩不法營業場所，並擇定19處重要路段實施路檢，共查獲詐欺、竊盜等刑事案件19件，取締酒駕5件。

春節期間，警察局規劃執行「民眾舉家外出住居安全維護」及「提領鉅額現金的護鈔工作」等勤務，有需要的民眾可向就近的分駐、派出所提出申請，此外，縣內各觀光景點、車站等人潮聚集的場所，也會擇重點設置「機動派出所」，即時提供各項服務、諮詢及受理報案。

春節連假期間，警察局會針對彰化市八卦山大佛風景區、溪州公園、海空步道、鹿港古蹟天后宮、田尾公路花園及各地祈福廟宇、傳統市場、年貨大街，加派警力交通疏導，維護轄內交通安全與順暢。各項服務資訊可至彰化縣警察局網頁或FB粉絲專頁查詢。

彰化縣警察局正執行為期15天的春節安全維護專案，警政署長張榮興（中）今天下午由縣警察局長陳世煌（左2）慰問員警並頒發獎勵金。圖／縣警局提供
彰化縣警察局正執行為期15天的春節安全維護專案，首日到有治安顧慮場所臨檢。圖／縣警局提供
彰化縣警察局正執行為期15天的春節安全維護專案，警政署長張榮興今天下午到縣警察局長陳世煌（右2）陪同，慰問員警並頒發獎勵金。圖／縣警局提供
彰化縣警察局正執行為期15天的春節安全維護專案，警政署長張榮興（右）今天下午到縣警察局慰問員警並頒發獎勵金。圖／縣警局提供
彰化縣警察局正執行為期15天的春節安全維護專案，首日大陣仗出動巡邏車執行。圖／縣警局提供
警察 春節
