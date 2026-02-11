快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

林保署台中分署設7座林火氣象觀測站 守護山林遊憩

中央社／ 台中11日電

林業及自然保育署台中分署今天公布，於轄區內建置7座林火氣象觀測站，以科技防災概念，透過林火氣象站即時監測，強化森林火災防範作為，確保民眾遊憩安全。

農業部林業保育署台中分署發布新聞稿說明，林火氣象觀測站整合中央氣象署氣象資料與地理資訊系統（GIS），計算林火天氣指數（Fire Weather Index,FWI），即時掌握各地森林火災潛在風險，並將分析成果公布於網際網路「林火風險評估系統」，提供民眾查詢全台各地即時林火氣象指標。

為提升資訊可近性，台中分署於多處重要入山節點設置林火危險度自動顯示螢幕，包括東勢區雙崎工作站、清水鰲峰山公園入口、谷關篤銘橋頭、大雪山國家森林遊樂區、梨山加油站及武陵保育站，讓民眾進入山區前即可掌握所在地林火風險等級。

台中分署表示，林火危險度以5級燈號方式呈現，分別為綠燈（安全級）、藍燈（注意級）、黃燈（警告級）、橘燈（危險級）及紅燈（最危險級），提醒民眾留意用火行為與林地乾燥狀況，共同降低森林火災發生風險。

林業保育署台中分署表示，春節期間將加強巡查林火高風險地區與熱門景點，提醒民眾進入山林務必小心用火，避免因一時不慎引發火災，也呼籲大家切勿任意引火，違規最高可處新台幣60萬元罰鍰；若發現森林火災，請立即撥打0800-000930或119通報，一起守護珍貴山林資源。

森林遊樂區 風險 火災
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賞櫻不出國！台中三大秘境全攻略 雲海、李花、粉紅海一次滿足

科技助防火 林業及自然保育署台中分署設7座林火氣象站

斗六糖廠「竹創基地ｘ竹構學苑」啟用 營造糖廠文化與竹構藝術的城市公園

影／人猴衝突增！大雪山孤猴搶遊客食物、翻背包 專家會勘將驅趕

相關新聞

環團籲「中火」春節停煤降氣喘、心臟病發 台電說話了

農曆年將屆，環保團體今於立法院召開「心臟健康月 中火停煤周」記者會，再次要求長達9天的春節年假中，中火全面停煤，降低氣喘...

影／擦亮中市十大伴手禮招牌 陳學聖要讓台中優質商品走出去

台中市工商發展投資策進會今天趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣，擦亮台中伴手禮金字招牌。總幹事...

影／南投觀光起飛了！氦氣球今升空啟用 暗藏神秘數字

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，今啟用試營運，縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等到場揭牌，...

彰化伸港清淤疑原地掩埋淤泥 縣府重罰10萬要求承包商重做

彰化縣伸港鄉溪底大排昨天上午進行清淤疏濬工程，原本為防汛未雨綢繆，卻遭民眾質疑施工手法異常。民眾指出，承包商疑似將溝底蘆...

中市藍綠大和解？張廖萬堅遞手套給盧秀燕 盧邀何欣純上台

藍綠平日在政治上攻防不斷，甚至劍拔弩張，但今天在台中市的廍子國中校舍動士典禮上，卻有著溫馨的一幕。民進黨籍的教育部次長張...

過年前免費清運爆量 彰化市大型家具預約飆破4300件來源難辨惹疑慮

農曆年前大掃除，彰化縣多個鄉鎮市清潔隊協助民眾免費清運大型廢棄家具，掀起一波「丟家具潮」，預約量全面爆量。彰化市去年同期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。