林保署台中分署設7座林火氣象觀測站 守護山林遊憩

林業及自然保育署台中分署今天公布，於轄區內建置7座林火氣象觀測站，以科技防災概念，透過林火氣象站即時監測，強化森林火災防範作為，確保民眾遊憩安全。

農業部林業保育署台中分署發布新聞稿說明，林火氣象觀測站整合中央氣象署氣象資料與地理資訊系統（GIS），計算林火天氣指數（Fire Weather Index,FWI），即時掌握各地森林火災潛在風險，並將分析成果公布於網際網路「林火風險評估系統」，提供民眾查詢全台各地即時林火氣象指標。

為提升資訊可近性，台中分署於多處重要入山節點設置林火危險度自動顯示螢幕，包括東勢區雙崎工作站、清水鰲峰山公園入口、谷關篤銘橋頭、大雪山國家森林遊樂區、梨山加油站及武陵保育站，讓民眾進入山區前即可掌握所在地林火風險等級。

台中分署表示，林火危險度以5級燈號方式呈現，分別為綠燈（安全級）、藍燈（注意級）、黃燈（警告級）、橘燈（危險級）及紅燈（最危險級），提醒民眾留意用火行為與林地乾燥狀況，共同降低森林火災發生風險。

林業保育署台中分署表示，春節期間將加強巡查林火高風險地區與熱門景點，提醒民眾進入山林務必小心用火，避免因一時不慎引發火災，也呼籲大家切勿任意引火，違規最高可處新台幣60萬元罰鍰；若發現森林火災，請立即撥打0800-000930或119通報，一起守護珍貴山林資源。