台鐵集集支線復駛 南投縣府推系列活動鼓勵旅遊

中央社／ 南投縣11日電

台鐵集集支線目前復駛至集集火車站，南投縣政府與當地商圈合作推出「減碳集一點」活動，整合食宿遊購行等30家業者，鼓勵遊客走訪特色店家及文化景點，可兌換限量紀念杯袋。

台鐵集集支線民國110年8月因台16線11.5公里處邊坡坍方，與台16線平行的集集支線隧道遭大量土石覆蓋、擠壓，為執行災修及基礎設施改善計畫，集集支線停駛；台灣鐵路公司今年1月辦理第1階段復駛至集集站，預計今年7月全線復駛至車埕站。

南投縣政府觀光處今天發布新聞稿表示，迎接集集支線復駛，攜手南投縣集集鎮形象商圈觀光發展協會，2月14日至3月30日推出系列活動，民眾搭集集支線到集集鎮旅遊，可參加LINE官方帳號集點兌換限量紀念杯袋，報名「永續單車走讀」還能體驗「雙鐵」旅遊。

觀光處表示，單車走讀報名費每人新台幣300元，5場次帶領遊客走訪明新書院、武昌宮、泰順廊橋、大眾爺廟、大樟樹、本草自然生技園區等當地景點；另外，「減碳集一點」LINE官方帳號集點方案結合在地30家店家與6大景點，鼓勵遊客走訪特色店家及文化景點。

觀光處表示，以在地廢棄木材雷射雕刻製作「減碳立牌」並設於站點，立牌上呈現此站點平均減碳值與永續知識小語，透過數位集點、碳足跡計算，旅遊過程即可直觀感受減碳對環境的貢獻，也促進在地商圈消費，實現「帶走感動，不留碳蹤」綠色旅遊。

