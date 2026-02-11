春節供電確保穩定 台電專案巡檢台中交通及醫療用電

春節假期將至，台灣電力公司台中區營業處昨天起啟動專案檢測工作，前往台鐵台中車站等交通及醫療用戶，協助改善潛在風險，確保春節期間穩定供電、公共服務順利運作。

台電台中區處今天發布新聞稿表示，自10日起，由處長顏錦義帶領工程技術人員，陸續前往台鐵台中車站、台中航空站、台灣高鐵台中站、台中捷運、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附醫及中山醫學大學附醫等交通與醫療用戶，啟動專案檢測工作，協助改善潛在風險。

台電昨天前往台鐵台中車站，與台中站長王河傑等人進行電氣會勘，進行用電安全宣導與技術交流。

顏錦義表示，春節期間適逢返鄉與旅遊人潮高峰，交通運輸系統負載大幅攀升，同時各大醫院急診與住院服務須全天候運作，對電力穩定要求極高；供電品質除仰賴電力系統穩定外，用戶自有受電設備的維護狀況也是關鍵。

王河傑對台電啟動用電設備盤點專案給予肯定及感謝，他表示，除感受到台電維護自身供電端的電力穩定外，還共同巡檢維護用電設備，並提供節電建議。

台電說明，台電平時便持續協助辦理用戶設備檢查與維護相關工作，此次為維持春節期間交通與醫療用電穩定，特別提前啟動專案盤點，將與用戶保持密切聯繫，提供必要技術支援，以降低用電風險，確保春節期間交通與醫療等公共服務順利運作。