賞櫻不出國！台中三大秘境全攻略 雲海、李花、粉紅海一次滿足

春節假期即時來臨，台中山區各大賞櫻景點陸續進入花期，吸引大批遊客上山走春；八仙山國家森林遊樂區福壽山農場及東勢林場更宣布園內的櫻花目前已陸續盛開，福壽山、八仙山的櫻花盛放均達8成，粉紅花海妝點山林，成為中部地區最熱門的賞櫻勝地，園區表示，今年櫻花花期將達2個月，非常適合家庭走春。

台中和平區福壽山農場的千櫻園，海拔近2000公尺，種植逾6000株櫻花，包括緋寒櫻、昭和櫻與吉野櫻，目前緋寒櫻與富士櫻盛開約7-8成，預計228連假達滿開，搭配高山雲海景色如瑞士風光，花期從2月中旬接力至4月，園區已於2月14日開放，門票一票通場部與天池。

林業署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區位於台中市谷關地區，為中部獨具特色的賞櫻秘境；目前園區內的山櫻花已綻放約8成，預計花期將持續至整個春節期間；特別是從園區收費站進入後，沿著八仙山林道兩旁均可見櫻花盛開迎賓，遊客中心、親水區周邊及小櫻花林等處，皆呈現燦爛花況，為春節假期增添詩意氛圍。

東勢林場有「台中最美森林生態園區」之稱，場方表示目前山櫻花、河津櫻及八重櫻正值盛開期，春節前後李花也綻放約3成，形成多層次的繽紛花海景觀，場區距離台中市區僅約1小時車程，交通便利，花期預計持續至2月，相當適合全家走春賞花。

場長莊宜蒼指出，今年春節活動結合園區自然景觀與遊憩資源，規劃日間與夜間導覽，串聯靜態與動態體驗，特別推出「除夕歡唱夜、日間走春遊」系列活動，活動期間自2026年2月16日（除夕）至2月21日（大年初五），透過多元且具林場特色的節慶活動安排，營造熱鬧、溫馨的年節氛圍。