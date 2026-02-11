快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

賞櫻不出國！台中三大秘境全攻略 雲海、李花、粉紅海一次滿足

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
福壽山農場千櫻園的粉嫩櫻花綻放中，花期將達2個月，非常適合春節上山賞櫻。圖／八仙山提供
福壽山農場千櫻園的粉嫩櫻花綻放中，花期將達2個月，非常適合春節上山賞櫻。圖／八仙山提供

春節假期即時來臨，台中山區各大賞櫻景點陸續進入花期，吸引大批遊客上山走春；八仙山國家森林遊樂區福壽山農場及東勢林場更宣布園內的櫻花目前已陸續盛開，福壽山、八仙山的櫻花盛放均達8成，粉紅花海妝點山林，成為中部地區最熱門的賞櫻勝地，園區表示，今年櫻花花期將達2個月，非常適合家庭走春。

台中和平區福壽山農場的千櫻園，海拔近2000公尺，種植逾6000株櫻花，包括緋寒櫻、昭和櫻與吉野櫻，目前緋寒櫻與富士櫻盛開約7-8成，預計228連假達滿開，搭配高山雲海景色如瑞士風光，花期從2月中旬接力至4月，園區已於2月14日開放，門票一票通場部與天池。

林業署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區位於台中市谷關地區，為中部獨具特色的賞櫻秘境；目前園區內的山櫻花已綻放約8成，預計花期將持續至整個春節期間；特別是從園區收費站進入後，沿著八仙山林道兩旁均可見櫻花盛開迎賓，遊客中心、親水區周邊及小櫻花林等處，皆呈現燦爛花況，為春節假期增添詩意氛圍。

東勢林場有「台中最美森林生態園區」之稱，場方表示目前山櫻花、河津櫻及八重櫻正值盛開期，春節前後李花也綻放約3成，形成多層次的繽紛花海景觀，場區距離台中市區僅約1小時車程，交通便利，花期預計持續至2月，相當適合全家走春賞花。

場長莊宜蒼指出，今年春節活動結合園區自然景觀與遊憩資源，規劃日間與夜間導覽，串聯靜態與動態體驗，特別推出「除夕歡唱夜、日間走春遊」系列活動，活動期間自2026年2月16日（除夕）至2月21日（大年初五），透過多元且具林場特色的節慶活動安排，營造熱鬧、溫馨的年節氛圍。

此外，春節期間「台灣觀巴」推出前往八仙山的旅遊行程，4人成行即有專車接送與專業導覽服務，讓賞花之旅更加輕鬆便利。此外，也規劃八仙山谷關文化二日遊套裝行程，適逢春節期間櫻花陸續綻放，粉紅花海點綴林間步道，為遊程增添濃厚春意。

東勢林場的山櫻花、河津櫻及八重櫻正值盛開期，春節前後李花也綻放約3成，形成多層次的繽紛花海景觀。圖／東勢林場提供
東勢林場的山櫻花、河津櫻及八重櫻正值盛開期，春節前後李花也綻放約3成，形成多層次的繽紛花海景觀。圖／東勢林場提供
八仙山國家森林遊樂區目前櫻花粉嫩綻放中，花期將達2個月，非常適合家庭走春。圖／八仙山提供
八仙山國家森林遊樂區目前櫻花粉嫩綻放中，花期將達2個月，非常適合家庭走春。圖／八仙山提供
八仙山國家森林遊樂區目前櫻花粉嫩綻放中，花期將達2個月，非常適合家庭走春。圖／八仙山提供
八仙山國家森林遊樂區目前櫻花粉嫩綻放中，花期將達2個月，非常適合家庭走春。圖／八仙山提供
東勢林場的山櫻花、河津櫻及八重櫻正值盛開期，春節前後李花也綻放約3成，形成多層次的繽紛花海景觀。圖／東勢林場提供
東勢林場的山櫻花、河津櫻及八重櫻正值盛開期，春節前後李花也綻放約3成，形成多層次的繽紛花海景觀。圖／東勢林場提供

櫻花 春節 八仙
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節跨行交易備戰 央行促留足清算資金、強化 ATM 與系統穩定

春節用電確保穩定 台電點檢高雄重要公共設施供電

男子獨攀八仙山失蹤6日母急報案 台中消防搜尋並發布協尋

確保春節用電 台電啟動大眾運輸、醫院專案檢測

相關新聞

環團籲「中火」春節停煤降氣喘、心臟病發 台電說話了

農曆年將屆，環保團體今於立法院召開「心臟健康月 中火停煤周」記者會，再次要求長達9天的春節年假中，中火全面停煤，降低氣喘...

影／擦亮中市十大伴手禮招牌 陳學聖要讓台中優質商品走出去

台中市工商發展投資策進會今天趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣，擦亮台中伴手禮金字招牌。總幹事...

影／南投觀光起飛了！氦氣球今升空啟用 暗藏神秘數字

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，今啟用試營運，縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等到場揭牌，...

彰化伸港清淤疑原地掩埋淤泥 縣府重罰10萬要求承包商重做

彰化縣伸港鄉溪底大排昨天上午進行清淤疏濬工程，原本為防汛未雨綢繆，卻遭民眾質疑施工手法異常。民眾指出，承包商疑似將溝底蘆...

中市藍綠大和解？張廖萬堅遞手套給盧秀燕 盧邀何欣純上台

藍綠平日在政治上攻防不斷，甚至劍拔弩張，但今天在台中市的廍子國中校舍動士典禮上，卻有著溫馨的一幕。民進黨籍的教育部次長張...

過年前免費清運爆量 彰化市大型家具預約飆破4300件來源難辨惹疑慮

農曆年前大掃除，彰化縣多個鄉鎮市清潔隊協助民眾免費清運大型廢棄家具，掀起一波「丟家具潮」，預約量全面爆量。彰化市去年同期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。