快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

影／擦亮中市十大伴手禮招牌 陳學聖要讓台中優質商品走出去

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市工商發展投資策進會今趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣。圖／台中市政府提供
台中市工商發展投資策進會今趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣。圖／台中市政府提供

台中市工商發展投資策進會今天趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣，擦亮台中伴手禮金字招牌。總幹事陳學聖表示，除了將強化官方網站，今年也規畫至少3場大型外縣市展銷活動，並鎖定台北世貿、板橋大遠百及大直商圈等高消費力場域，要把台中的優質商品介紹出去，讓更多人知道。這也是他擔任工策會總幹事兩項想推動的主要任務。

他說，強化官方網站要做到能像電商平台一般，讓消費者只要一點，就可以找到商品，也讓台中以往得過獎的商品不再塵封在倉庫裡。外縣市長展除了讓商品走出台中，擴大通路，同時也協助店家進行中、英、日、韓多語介紹，並優化社群與自媒體行銷內容，結合數位化與國際化雙軌推動，協助在地品牌精準對接全球市場。

工策會說，獲獎品牌中，有傳承百年製餅技藝的「犁記」新創品牌「犁茶品記」、清水40年老字號「鄭記油蔥酥」，也有引進英式下午茶文化的「古典玫瑰園」此外，「3點1刻」與公益團體「微笑天使烘焙坊」聯名禮盒，以及多家透過電商崛起的創新品牌皆榜上有名，展現台中業者兼具傳統風味與創新思維的競爭力。

對於本屆賽制特別規定，曾獲十大伴手禮之品牌須間隔3年方可再參賽。工策會表示，此舉雖使部分知名品牌暫未列入名單，但讓更多新興品牌與青年創業者獲得曝光機會。未來會研議以觀摩交流方式，促進老品牌與新品牌經驗傳承，持續優化賽制與行銷策略，擴大整體市場版圖。

在「糕餅烘焙組」獲得首獎品牌有：拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻及十八子肉。

「特色文創組」首獎是：米玥麻糬堂、古典玫瑰園 ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子 Liz及CARPENTER木匠兄妹木工房。另入選店家則獲頒「好禮標章」，成為官方認證的安心選擇。

農曆春節將至，民眾送禮可優先參考「台中市十大伴手禮」得獎名單，輕鬆挑選體面又具特色的在地好禮。相關資訊可至官方網站（https://www.top10gifts.com.tw/）及Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/）查詢。

台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖表示，除了將強化官方網站，今年也規畫至少3場大型外縣市展銷活動。圖／台中市政府提供
台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖表示，除了將強化官方網站，今年也規畫至少3場大型外縣市展銷活動。圖／台中市政府提供

品牌 伴手禮 網站
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 楊瓊瓔這樣說

中市藍綠大和解？張廖萬堅遞手套給盧秀燕 盧邀何欣純上台

中市醉男購物引衝突 男女3人被警帶回依法裁處

中市十大伴手禮「金口碑獎」將恢復 陳學聖：改版網站行銷台中

相關新聞

環團籲「中火」春節停煤降氣喘、心臟病發 台電說話了

農曆年將屆，環保團體今於立法院召開「心臟健康月 中火停煤周」記者會，再次要求長達9天的春節年假中，中火全面停煤，降低氣喘...

影／擦亮中市十大伴手禮招牌 陳學聖要讓台中優質商品走出去

台中市工商發展投資策進會今天趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣，擦亮台中伴手禮金字招牌。總幹事...

影／南投觀光起飛了！氦氣球今升空啟用 暗藏神秘數字

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，今啟用試營運，縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等到場揭牌，...

彰化伸港清淤疑原地掩埋淤泥 縣府重罰10萬要求承包商重做

彰化縣伸港鄉溪底大排昨天上午進行清淤疏濬工程，原本為防汛未雨綢繆，卻遭民眾質疑施工手法異常。民眾指出，承包商疑似將溝底蘆...

中市藍綠大和解？張廖萬堅遞手套給盧秀燕 盧邀何欣純上台

藍綠平日在政治上攻防不斷，甚至劍拔弩張，但今天在台中市的廍子國中校舍動士典禮上，卻有著溫馨的一幕。民進黨籍的教育部次長張...

過年前免費清運爆量 彰化市大型家具預約飆破4300件來源難辨惹疑慮

農曆年前大掃除，彰化縣多個鄉鎮市清潔隊協助民眾免費清運大型廢棄家具，掀起一波「丟家具潮」，預約量全面爆量。彰化市去年同期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。