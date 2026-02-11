影／擦亮中市十大伴手禮招牌 陳學聖要讓台中優質商品走出去

台中市工商發展投資策進會今天趕在春節前舉辦十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣，擦亮台中伴手禮金字招牌。總幹事陳學聖表示，除了將強化官方網站，今年也規畫至少3場大型外縣市展銷活動，並鎖定台北世貿、板橋大遠百及大直商圈等高消費力場域，要把台中的優質商品介紹出去，讓更多人知道。這也是他擔任工策會總幹事兩項想推動的主要任務。

他說，強化官方網站要做到能像電商平台一般，讓消費者只要一點，就可以找到商品，也讓台中以往得過獎的商品不再塵封在倉庫裡。外縣市長展除了讓商品走出台中，擴大通路，同時也協助店家進行中、英、日、韓多語介紹，並優化社群與自媒體行銷內容，結合數位化與國際化雙軌推動，協助在地品牌精準對接全球市場。

工策會說，獲獎品牌中，有傳承百年製餅技藝的「犁記」新創品牌「犁茶品記」、清水40年老字號「鄭記油蔥酥」，也有引進英式下午茶文化的「古典玫瑰園」此外，「3點1刻」與公益團體「微笑天使烘焙坊」聯名禮盒，以及多家透過電商崛起的創新品牌皆榜上有名，展現台中業者兼具傳統風味與創新思維的競爭力。

對於本屆賽制特別規定，曾獲十大伴手禮之品牌須間隔3年方可再參賽。工策會表示，此舉雖使部分知名品牌暫未列入名單，但讓更多新興品牌與青年創業者獲得曝光機會。未來會研議以觀摩交流方式，促進老品牌與新品牌經驗傳承，持續優化賽制與行銷策略，擴大整體市場版圖。

在「糕餅烘焙組」獲得首獎品牌有：拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻及十八子肉。

「特色文創組」首獎是：米玥麻糬堂、古典玫瑰園 ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子 Liz及CARPENTER木匠兄妹木工房。另入選店家則獲頒「好禮標章」，成為官方認證的安心選擇。