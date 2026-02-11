中醫大附醫揮毫贈春聯 首辦年節活動向醫護致謝

迎接農曆新年，中國醫藥大學附設醫院今天舉辦「迎春揮毫贈春聯」活動。院方表示，期盼透過迎新春活動，向辛苦付出的醫護人員表達感謝，並為病人與家屬送上祝福。

活動今天在中醫大附醫急重症中心大樓大廳舉辦，除邀請書法家吳運進等人現場書寫春聯，還有醫學中心員工組成的交響樂團演出多首年節樂曲，讓平時忙碌的醫院增添年味。

院長周德陽接受媒體聯訪時表示，今年是院方首次舉辦春節活動，歲末年終是回顧與感謝的重要時刻，醫院在守護病人健康的同時，也希望透過迎新春活動，向辛苦付出的醫護人員表達感謝，並為病人與家屬送上祝福。

周德陽說，期盼透過音樂與書法等藝文活動，讓醫療場域更添溫度，在祝福與關懷中，迎接平安、嶄新的一年。