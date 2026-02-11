快訊

「姆明」向內看吸引大家好奇 台中經發局長釋疑：來自盧秀燕的構思

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾可於會展中心4樓室內空間，與「探頭張望」的姆明隔窗合影。記者黃寅／攝影
民眾可於會展中心4樓室內空間，與「探頭張望」的姆明隔窗合影。記者黃寅／攝影

農曆馬年將至，2026中台灣燈會與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，壓軸姆明擺在台中國際會展中心，而且它面向內，引起大家好奇。經濟發展局長張峯源今釋疑，那出自於市長盧秀燕的巧思，往內看代表的是「好奇心」很想了解裡面到底有些什麼？也把台中的產業推銷出去，十分符合在會展中心展出的意義。

這隻姆明有20公尺高，觀光局長陳美秀說，最高的21公尺高姆明已擺在草悟道廣場，雖然差了1公尺，但經發局為會展中心這隻姆明裝了底座，從底座很高看來，高度已不輸給草悟道的，甚至可能是最高的1隻，也成為第一隻現身會展中心的巨型姆明。

包括芬蘭商務辦事處副代表葉瑞、接手負責會展中心經營的外貿協會台中辦事處主任吳春見、台灣手工具公會理事長謝武志、台灣木工機械公會理事長張銀恭和工具機公會副理事長林松益等產業界人士，還有一群幼兒園小朋友今都出席國際會展中心的姆明開箱典禮。

葉瑞致詞前特還特秀出他今天還穿了繡有姆明圖案的襪子，引起現場一片笑聲。他說，姆明由外向內窺探會展中心裡發生的創新跟很多熱鬧的景象，這是獨一無二的畫面。姆明同時也象徵著芬蘭的精神，那就是和平、友善和友誼，以及對大自然深深的熱愛，它不僅是2026中台灣燈會的一大亮點，也是一份誠摯的友誼，除了參加燈會，也歡迎大家走一趟芬蘭，感受姆明和芬蘭的媚力。

張峯源說，姆明氣模最大特色在於其巧妙的視覺設計，民眾可於會展中心樓室內空間，與「探頭張望」的姆明隔窗合影，彷彿姆明正從窗外好奇地張望會展中心，創造室內外互動、遠近景結合的獨特拍照體驗，可望成為社群平台熱門打卡畫面，也讓會展中心瞬間多了許多童趣。

經發局說，展期自今天起至3月31日，無論平日或假日；夜間於每日下午5時至10時亮燈展示，讓民眾白天、夜晚皆能欣賞姆明不同風貌。

台中國際會展中心外的姆明今開箱，而且它面向內，引起大家好奇。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心外的姆明今開箱，而且它面向內，引起大家好奇。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心外的姆明今開箱，而且它面向內，引起大家好奇。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心外的姆明今開箱，而且它面向內，引起大家好奇。記者黃寅／攝影

