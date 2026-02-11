影／南投觀光起飛了！氦氣球今升空啟用 暗藏神秘數字

南投草屯九九峰氦氣球樂園，為亞洲第三、全台首座繫留式氦氣球設施，今啟用試營運，縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等到場揭牌，試乘氦氣球體驗直上168米高空，許、江均大讚完全沒暈眩感能安心賞景，17日起將開放全民限量預約。

縣府指出，九九峰以山巒地貌特殊、視野遼闊及自然景觀聞名，加上沿著台14線周邊藝文及觀光產業普及，具空域發展條件，斥資5.22億元從法國引進最新型繫留式氦氣球打造遊憩園區，是繼日本、韓國後的亞洲第三座，也是全台首座。

耗時3年多打造的九九峰氦氣球樂園，今舉辦啟用典禮，同步開放試營運，縣長許淑華、立法院副院長江啟臣、立委馬文君及游顥等到場揭牌，試乘氦氣球體驗直上168米高空，可直觀九九峰壯麗山勢、俯瞰鳥嘴潭人工湖及烏溪沿線景致。

「氦氣球搭起來很平穩，完全不暈！」許淑華說，氦氣球剛升空及降落時會有些許搖晃，但大致上相當平穩，完全不會有暈眩感，能人讓在高空中安心賞景，該園區17日起開放全民限量預約制體驗，後續逐步對外開放，甚至規畫夜間搭乘。

而氦氣球在風速穩定下最多可搭載30人，透過機器收放鋼索控制，升空高度最高雖可達300米，但營運初期的升降高度為168 公尺，是吉利數字，盼讓南投觀光及搭乘民眾可以「一路發」、一切順利，實際搭乘時間約15至20分鐘。

縣府表示，由於園區設施規模與體驗型態特殊，將採取分階段、限額、全區入園線上預約方式營運，試營運第一階段開放縣民及草屯鎮民共1700人，已全部額滿；第二階段為全民體驗檢視期自17日至3月8日，一般民眾可預約購票入園。