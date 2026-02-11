彰化伸港清淤疑原地掩埋淤泥 縣府重罰10萬要求承包商重做
彰化縣伸港鄉溪底大排昨天上午進行清淤疏濬工程，原本為防汛未雨綢繆，卻遭民眾質疑施工手法異常。民眾指出，承包商疑似將溝底蘆草與淤泥挖起後，未依程序清運，反而在原地挖坑掩埋。對此，彰化縣政府水利資源處表示，業者未依契約規定將清淤雜草與土方載運離場，將依契約裁罰10萬元，並要求回歸標準流程重新施作。
民眾反映，昨天上午施工人員以怪手清理溪底大排，挖起大量淤泥與蘆草，但後續未裝車清運，反而在大排內挖洞，將淤泥與雜草回填掩埋。民眾質疑，若淤泥未實際清除，大雨一來仍可能阻塞排水，不僅影響防汛效果，恐怕幾個月後又得重複清淤，形同浪費公帑。
彰化縣議員周君綾接獲陳情後，隨即請服務處人員聯繫縣府水利資源處表達關切。她指出，清淤工程目的在於確保排水通暢，若將廢棄淤泥與雜草原地回填，顯然不符施工規範，此類作業流程不應出現，要求縣府立即導正並加強監督。
水資處今天前往現場開挖查驗，確認廠商確實未將淤泥載離。水資處表示，經了解清淤疏濬標準流程，疑因承包商與施工人員溝通有誤，導致現場作業出現嚴重認知偏差。依規定，挖起的土方應往兩側培厚加固，避免沖刷掏空並整理出主河道，雜草與淤泥則須清運處理。後續將監督廠商依標準程序重新施作，並落實契約責任。
