環團籲「中火」春節停煤降氣喘、心臟病發 台電說話了
農曆年將屆，環保團體今於立法院召開「心臟健康月 中火停煤周」記者會，再次要求長達9天的春節年假中，中火全面停煤，降低氣喘、心臟病發人數。對此，台電表示，為確保供電穩定與兼顧環保，經評估用電情勢，中火預定在小年夜至初五（2月15日至21日），除一部燃煤機組歲修停機外，另視春節用電情勢環保停機2至3部燃煤機組，努力實踐台中電廠自主降載減排的決心。
台電強調，過去在兼顧供電與區域平衡的前提下，中火持續降載減排措施，並投入環保改善，迄今已投入441億元升級燃煤機組空汙防制設備，成果有目共睹。
台電舉例，例如2025年空汙排放量較2016年大幅減少81%，則已減少673萬噸、減幅達38%。台中電廠現正進行新燃氣機組更新計畫，首部燃氣新機組預定今年上線。既有燃煤機組將搭配新燃氣機組進度，逐步拆除及轉為備用，後續二期燃氣機組更新上線後，2032年起每年將再減煤300萬噸以上，並於2034年底前達成無煤供電。
