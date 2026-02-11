環團籲「中火」春節停煤降氣喘、心臟病發 台電說話了

農曆年將屆，環保團體今於立法院召開「心臟健康月 中火停煤周」記者會，再次要求長達9天的春節年假中，中火全面停煤，降低氣喘、心臟病發人數。對此，台電表示，為確保供電穩定與兼顧環保，經評估用電情勢，中火預定在小年夜至初五（2月15日至21日），除一部燃煤機組歲修停機外，另視春節用電情勢環保停機2至3部燃煤機組，努力實踐台中電廠自主降載減排的決心。

台電強調，過去在兼顧供電與區域平衡的前提下，中火持續降載減排措施，並投入環保改善，迄今已投入441億元升級燃煤機組空汙防制設備，成果有目共睹。