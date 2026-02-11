快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聽新聞
0:00 / 0:00

環團籲「中火」春節停煤降氣喘、心臟病發 台電說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

農曆年將屆，環保團體今於立法院召開「心臟健康月 中火停煤周」記者會，再次要求長達9天的春節年假中，中火全面停煤，降低氣喘、心臟病發人數。對此，台電表示，為確保供電穩定與兼顧環保，經評估用電情勢，中火預定在小年夜至初五（2月15日至21日），除一部燃煤機組歲修停機外，另視春節用電情勢環保停機2至3部燃煤機組，努力實踐台中電廠自主降載減排的決心。

台電強調，過去在兼顧供電與區域平衡的前提下，中火持續降載減排措施，並投入環保改善，迄今已投入441億元升級燃煤機組空汙防制設備，成果有目共睹。

台電舉例，例如2025年空汙排放量較2016年大幅減少81%，則已減少673萬噸、減幅達38%。台中電廠現正進行新燃氣機組更新計畫，首部燃氣新機組預定今年上線。既有燃煤機組將搭配新燃氣機組進度，逐步拆除及轉為備用，後續二期燃氣機組更新上線後，2032年起每年將再減煤300萬噸以上，並於2034年底前達成無煤供電。

民間團體今齊聚立法院召開記者會，籲請立法院朝野黨團表態支持春節期間中火全面停煤。記者林伯東／攝影
民間團體今齊聚立法院召開記者會，籲請立法院朝野黨團表態支持春節期間中火全面停煤。記者林伯東／攝影

燃煤機組 燃氣 中火 台電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

花蓮市區春節停車免煩惱 三民街免費停車場200格開放至元宵節

春節送禮留意！ 馬可先生存放過期麵粉、歐貝拉標示不實 挨罰4至6萬

春節將至桃園警提交通對策 大溪復興景點、宮廟春節熱區防塞車

影／憂春節空汙升溫 民團提五大訴求盼中火停煤

相關新聞

環團籲「中火」春節停煤降氣喘、心臟病發 台電說話了

農曆年將屆，環保團體今於立法院召開「心臟健康月 中火停煤周」記者會，再次要求長達9天的春節年假中，中火全面停煤，降低氣喘...

彰化伸港清淤疑原地掩埋淤泥 縣府重罰10萬要求承包商重做

彰化縣伸港鄉溪底大排昨天上午進行清淤疏濬工程，原本為防汛未雨綢繆，卻遭民眾質疑施工手法異常。民眾指出，承包商疑似將溝底蘆...

中市藍綠大和解？張廖萬堅遞手套給盧秀燕 盧邀何欣純上台

藍綠平日在政治上攻防不斷，甚至劍拔弩張，但今天在台中市的廍子國中校舍動士典禮上，卻有著溫馨的一幕。民進黨籍的教育部次長張...

過年前免費清運爆量 彰化市大型家具預約飆破4300件來源難辨惹疑慮

農曆年前大掃除，彰化縣多個鄉鎮市清潔隊協助民眾免費清運大型廢棄家具，掀起一波「丟家具潮」，預約量全面爆量。彰化市去年同期...

影／台中廍子國中動土 盧秀燕任內建11校舒緩人口壓力

台中市長盧秀燕上午出席北屯區廍子國中校舍動土典禮表示，她上任以來已興建11所學校，其中北屯區就有5所，盼有效減少學童越區...

七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中 議員吳呈賢、吳建德促成

公私協力防災，七里香甕仔雞公司在台中市議員吳呈賢、吳建德牽線促成下，今天捐贈一輛高性能消防指揮車給台中市政府消防局，協助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。