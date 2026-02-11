快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

過年前免費清運爆量 彰化市大型家具預約飆破4300件來源難辨惹疑慮

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市過年前協助民眾少件廢棄家具可免費清運，去年1780件預約量，今年暴增至4345件，創下新高。圖／彰化市清潔隊提供
彰化市過年前協助民眾少件廢棄家具可免費清運，去年1780件預約量，今年暴增至4345件，創下新高。圖／彰化市清潔隊提供

農曆年前大掃除，彰化縣多個鄉鎮市清潔隊協助民眾免費清運大型廢棄家具，掀起一波「丟家具潮」，預約量全面爆量。彰化市去年同期1780件，今年暴增至4345件，創下新高；和美鎮也出現多戶集中登記、床墊數量激增的情況，清潔隊除擔憂外地廢棄物「偷渡」進來，也憂心大量堆置衍生公共安全疑慮。

彰化26鄉鎮市今年過年前提供大型家具清運服務，其中5個鄉鎮市持續收費，其餘多數採年前期間免收費或少量不收費方式，預約清運數量都明顯增。

彰化市清潔隊指出，今年收運量破紀錄達4345件，已提前加派人力清運，目前仍有約1千多件待收，預計清運至小年夜。統計顯示，約9成為木製家具，拆解最費工的床墊兩周內登記就達753件，高於去年同期523件。

清潔隊表示，縣府日前公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，彰化市將於3月1日起實施，未來大型家具包括彈簧床清運將採件計價，落實使用者付費原則。過去採少量不收費方式，導致民眾集中於過年前免費期間排出，出現大量預約潮。

和美鎮清潔隊則指出，今年除電話預約增加外，還發現多戶聯合登記，清潔人員到場時家具堆疊在一起，難以辨識各戶數量及來源，甚至懷疑有家具業者趁免費期間清運自家廢棄物。

和美近期床墊清運壓力尤為明顯，日前才處理完收費清運逾千張的床墊，過年前免費清運預約又新增1300多件。清潔隊評估，鎮內部分移工宿舍可能趁機汰換床墊，才出現大量需求，由於堆積量龐大，若囤置太久恐衍生公安風險，希望招標委外盡快進場去化；未來也會檢討年前收運收費的機制。

彰化縣環保局表示，溪州焚化廠近年引進大型破碎機，拆解床墊效率為傳統方式5倍，尤其針對獨立筒床墊拆解較具優勢。去年平均每周處理約200張，今年因各鄉鎮市需求量大，將盡可能提高處理效能，加速去化。環保局也呼籲民眾珍惜資源，能修繕或轉贈再利用，減少一次性丟棄所帶來的環境負擔。

彰化和美鎮過年前免費幫民眾清運大型廢棄家具及床墊，累積1300頂床墊預約清運，數量龐大。圖／和美清潔隊提供
彰化和美鎮過年前免費幫民眾清運大型廢棄家具及床墊，累積1300頂床墊預約清運，數量龐大。圖／和美清潔隊提供

床墊 家具 彰化
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

彰化縣17天5件死亡車禍！警方今日起將連續3天大執法

春節前垃圾暴增嘉市清潔隊加班應戰 春假設7處定點收運

半線古城亮起來！彰化市春節慶典開跑 繽紛花燈綿延1公里

整理包／過年垃圾車哪天來？9天連假把握這2天 全台春節清運時間一次看

相關新聞

過年前免費清運爆量 彰化市大型家具預約飆破4300件來源難辨惹疑慮

農曆年前大掃除，彰化縣多個鄉鎮市清潔隊協助民眾免費清運大型廢棄家具，掀起一波「丟家具潮」，預約量全面爆量。彰化市去年同期...

影／台中廍子國中動土 盧秀燕任內建11校舒緩人口壓力

台中市長盧秀燕上午出席北屯區廍子國中校舍動土典禮表示，她上任以來已興建11所學校，其中北屯區就有5所，盼有效減少學童越區...

七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中 議員吳呈賢、吳建德促成

公私協力防災，七里香甕仔雞公司在台中市議員吳呈賢、吳建德牽線促成下，今天捐贈一輛高性能消防指揮車給台中市政府消防局，協助...

有洋蔥！連26年義賣春聯台中大業藝能館「送愛到十方」身障藝術家響應

台中大坑山區的十方啟能中心長期服務身心障礙者，募款不易，南屯大業藝能館發起「送愛到十方」春聯義賣活動邁入第26年，吸引民...

春節很應景 台中市中社花市橙色炮仗花瀑布牆正滿開

春節很應景，台中市中社觀光花市橙色炮仗花瀑布牆正滿開，花海區的各色艷麗鬱香花也盛開；鄰近有泰安櫻花區，春節期間也適合遊客...

17天5死 彰化車禍頻傳 今起3天大執法

春節前，彰化縣近期交通事故頻傳。自上月二十四日起十七天內，縣道一三九線及市區、濱海路段接連發生五起死亡車禍，造成五人喪生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。