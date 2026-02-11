過年前免費清運爆量 彰化市大型家具預約飆破4300件來源難辨惹疑慮

農曆年前大掃除，彰化縣多個鄉鎮市清潔隊協助民眾免費清運大型廢棄家具，掀起一波「丟家具潮」，預約量全面爆量。彰化市去年同期1780件，今年暴增至4345件，創下新高；和美鎮也出現多戶集中登記、床墊數量激增的情況，清潔隊除擔憂外地廢棄物「偷渡」進來，也憂心大量堆置衍生公共安全疑慮。

彰化26鄉鎮市今年過年前提供大型家具清運服務，其中5個鄉鎮市持續收費，其餘多數採年前期間免收費或少量不收費方式，預約清運數量都明顯增。

彰化市清潔隊指出，今年收運量破紀錄達4345件，已提前加派人力清運，目前仍有約1千多件待收，預計清運至小年夜。統計顯示，約9成為木製家具，拆解最費工的床墊兩周內登記就達753件，高於去年同期523件。

清潔隊表示，縣府日前公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，彰化市將於3月1日起實施，未來大型家具包括彈簧床清運將採件計價，落實使用者付費原則。過去採少量不收費方式，導致民眾集中於過年前免費期間排出，出現大量預約潮。

和美鎮清潔隊則指出，今年除電話預約增加外，還發現多戶聯合登記，清潔人員到場時家具堆疊在一起，難以辨識各戶數量及來源，甚至懷疑有家具業者趁免費期間清運自家廢棄物。

和美近期床墊清運壓力尤為明顯，日前才處理完收費清運逾千張的床墊，過年前免費清運預約又新增1300多件。清潔隊評估，鎮內部分移工宿舍可能趁機汰換床墊，才出現大量需求，由於堆積量龐大，若囤置太久恐衍生公安風險，希望招標委外盡快進場去化；未來也會檢討年前收運收費的機制。