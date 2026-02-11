快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中 議員吳呈賢、吳建德促成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
七里香甕仔雞公司在台中市議員吳呈賢、吳建德牽線促成下，今天捐贈一輛高性能消防指揮車給台中市政府消防局，協助提升重大災害現場的即時指揮與整合調度效能，消防局今天在主管會報中舉辦贈車儀式。圖／中市議員吳呈賢提供
七里香甕仔雞公司在台中市議員吳呈賢、吳建德牽線促成下，今天捐贈一輛高性能消防指揮車給台中市政府消防局，協助提升重大災害現場的即時指揮與整合調度效能，消防局今天在主管會報中舉辦贈車儀式。圖／中市議員吳呈賢提供

公私協力防災，七里香甕仔雞公司在台中市議員吳呈賢、吳建德牽線促成下，今天捐贈一輛高性能消防指揮車給台中市政府消防局，協助提升重大災害現場的即時指揮與整合調度效能。消防局今天在主管會報中舉辦贈車儀式，消防局長孫福佑主持，感謝企業善行與民代促成。

局長孫福佑感謝七里香甕仔雞長期投入公益，及市議員吳呈賢居中牽線、促成捐贈，讓善意得以迅速落實，會中致贈感謝狀與紀念品。

孫福佑表示，消防指揮車在火災、重大事故及複合型災害中，肩負現場即時指揮、資訊整合與跨單位協調的重要任務，此次捐贈的高性能指揮車，可大幅提升救災效率，對第一線消防人員是一大助力。未來也將善用捐贈車輛投入各項救災與指揮任務，全面提升災害應變效能，確保市民生命財產安全。

吳呈賢表示，消防人員長年站在守護市民生命財產安全的最前線，面對極端氣候、重大事故與複合型災害風險日益升高，救災指揮與設備機動性的需求更加迫切。他長期關注基層消防資源配置，透過實地了解消防局實務需求，主動媒合企業資源，希望為第一線消防人員補足關鍵戰力。

吳建德表示，公共安全是城市治理最重要的基礎工程，消防設備與指揮能量的強化，直接關係到救災效率與市民安全。他肯定七里香甕仔雞回饋社會的善行，他說民意代表應發揮橋梁角色，串聯公部門與民間力量，讓有限資源發揮最大效益，為城市安全建立更穩固的後盾。

七里香甕仔雞起源於南投，主打以陶甕缸與龍眼木古法現烤甕仔雞，目前全台分店已逾十家。企業負責人長期關注公共事務，並將企業盈餘提撥三成作為公益基金，先前已捐贈救護車與救災指揮車給南投縣消防局。

災害 消防人員
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

爆竹釀災民眾倒地！桃園燈會大傷演練驚險上演 消防即刻應變完美收場

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

曼谷觀光景點洽圖洽市集暗夜大火 48間店鋪受波及

相關新聞

17天5死 彰化車禍頻傳 今起3天大執法

春節前，彰化縣近期交通事故頻傳。自上月二十四日起十七天內，縣道一三九線及市區、濱海路段接連發生五起死亡車禍，造成五人喪生...

半線古城亮起來！彰化市春節慶典開跑 繽紛花燈綿延1公里

為迎接農曆春節，彰化市公所今年的「半線‧古城慶典之都系列活動」格外熱鬧，首先登場的是「點亮點彰化城」活動，今天晚間6時在...

溪水變藍色！豐原軟埤仔溪被偷排廢水 清潔劑工廠沖洗汙水亂排

台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪今天傳出被偷排廢水，溪水變藍，民眾黨立委陳清龍獲報後通知台中市環保局，環保局派員到場調查，...

王惠美年節前探視彰基及秀傳醫院病童 這禮物最受歡迎

春節將至，彰化縣長王惠美今天分別到彰化基督教醫院及秀傳醫院探視住院的小朋友，為他們加油打氣，還發給紅包外，還加碼送給最受...

影／居民反對南投埔里設掩埋場快閃抗議 議員要求縣府修法

有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛...

七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中 議員吳呈賢、吳建德促成

公私協力防災，七里香甕仔雞公司在台中市議員吳呈賢、吳建德牽線促成下，今天捐贈一輛高性能消防指揮車給台中市政府消防局，協助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。