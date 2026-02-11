有洋蔥！連26年義賣春聯台中大業藝能館「送愛到十方」身障藝術家響應

台中大坑山區的十方啟能中心長期服務身心障礙者，募款不易，南屯大業藝能館發起「送愛到十方」春聯義賣活動邁入第26年，吸引民眾熱心響應，其中全國身心障礙者文藝獎「文薈獎」成人組得主戴渝承捐出3萬元的獎金，12歲學生歐立惟生日，捐款1.2萬元行善，義賣將持續到小年夜，並在春節後，將善款連同材料費全數捐給十方啟能中心。

台中市警局烏日分局五光派出所也發起歲末關懷弱勢行動，所長陳漢元結合市政顧問蘇秀姃、五光警友站副站長林祤竹、志工、義警、民防、台中烏日陳府九龍太子慈善會等社會善心人士、企業團體募集物資、慰問金，透過轄區內4里里長提供名冊，送暖20名弱勢長者。

十方啟能中心主任游月菊說，中心39年來服務務身心障礙孩子復健療育、啟能訓練，中心有110名大小學員，6成為弱勢家庭，中低收、隔代教養、受保護個案等，十方位在北屯大坑山上，地點偏遠，但是十方堅持「做在需要上」。