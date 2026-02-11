快訊

有洋蔥！連26年義賣春聯台中大業藝能館「送愛到十方」身障藝術家響應

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市警局烏日分局五光派出所歲末結合市政顧問蘇秀姃等社會善心人士、企業團體，募集物資、慰問金，送暖20名弱勢長者。記者趙容萱／攝影
台中市警局烏日分局五光派出所歲末結合市政顧問蘇秀姃等社會善心人士、企業團體，募集物資、慰問金，送暖20名弱勢長者。記者趙容萱／攝影

台中大坑山區的十方啟能中心長期服務身心障礙者，募款不易，南屯大業藝能館發起「送愛到十方」春聯義賣活動邁入第26年，吸引民眾熱心響應，其中全國身心障礙者文藝獎「文薈獎」成人組得主戴渝承捐出3萬元的獎金，12歲學生歐立惟生日，捐款1.2萬元行善，義賣將持續到小年夜，並在春節後，將善款連同材料費全數捐給十方啟能中心。

台中市警局烏日分局五光派出所也發起歲末關懷弱勢行動，所長陳漢元結合市政顧問蘇秀姃、五光警友站副站長林祤竹、志工、義警、民防、台中烏日陳府九龍太子慈善會等社會善心人士、企業團體募集物資、慰問金，透過轄區內4里里長提供名冊，送暖20名弱勢長者。

十方啟能中心主任游月菊說，中心39年來服務務身心障礙孩子復健療育、啟能訓練，中心有110名大小學員，6成為弱勢家庭，中低收、隔代教養、受保護個案等，十方位在北屯大坑山上，地點偏遠，但是十方堅持「做在需要上」。

大業藝能館藝術總監黃譓丞奉獻特教生美術教育，讓百名台中及彰化特教學校的美術班慢飛天使，快樂享受藝術洗禮。黃譓丞說，她在26年前，因來學畫的慢飛天使在十方啟能中心接受啟能訓練，輾轉得知十方靠社會小額捐款挹注維持營運，因此持續在每年歲末推出春聯義賣，連新冠疫情期間也沒有中斷，連同材料費捐給十方啟能中心做公益，去年共捐出20萬元。

大業藝能館藝術總監黃譓丞（右三）說明，館方今年第26年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，吸引民眾響應。圖／黃譓丞提供
大業藝能館藝術總監黃譓丞（右三）說明，館方今年第26年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，吸引民眾響應。圖／黃譓丞提供
台中市警局烏日分局五光派出所歲末結合市政顧問蘇秀姃（中）等社會善心人士、企業團體，募集物資、慰問金，送暖20名弱勢長者。記者趙容萱／攝影
台中市警局烏日分局五光派出所歲末結合市政顧問蘇秀姃（中）等社會善心人士、企業團體，募集物資、慰問金，送暖20名弱勢長者。記者趙容萱／攝影
大業藝能館藝術總監黃譓丞（左二）說明，館方今年第26年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，吸引民眾響應。圖／黃譓丞提供
大業藝能館藝術總監黃譓丞（左二）說明，館方今年第26年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，吸引民眾響應。圖／黃譓丞提供
大業藝能館藝術總監黃譓丞說明，今年「送愛到十方」春聯義賣，全國身心障礙者文藝獎「文薈獎」成人組得主戴渝承捐出3萬元的獎金。圖／黃譓丞提供
大業藝能館藝術總監黃譓丞說明，今年「送愛到十方」春聯義賣，全國身心障礙者文藝獎「文薈獎」成人組得主戴渝承捐出3萬元的獎金。圖／黃譓丞提供
大業藝能館藝術總監黃譓丞說明，今年「送愛到十方」春聯義賣，12歲學生歐立惟生日，捐款1.2萬元行善。圖／黃譓丞提供
大業藝能館藝術總監黃譓丞說明，今年「送愛到十方」春聯義賣，12歲學生歐立惟生日，捐款1.2萬元行善。圖／黃譓丞提供

