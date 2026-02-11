聽新聞
17天5死 彰化車禍頻傳 今起3天大執法

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣道139線前天下午再發生大學生騎機車衝出路外，經搶救到昨天凌晨仍告不治，警方將加強139線平日時段的巡查，遏止車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線前天下午再發生大學生騎機車衝出路外，經搶救到昨天凌晨仍告不治，警方將加強139線平日時段的巡查，遏止車禍事故。圖／警方提供

春節前，彰化縣近期交通事故頻傳。自上月二十四日起十七天內，縣道一三九線及市區、濱海路段接連發生五起死亡車禍，造成五人喪生，其中兩名為二十歲機車騎士在一三九線自撞身亡，引發社會關注。彰化警方宣布今日起連續三天展開交通大執法。

首起事故發生於上月二十四日，彰化市八十三歲婦人去買菜，穿越彰化市中正路與中民街口時，遭停等號誌、起步的大貨車輾斃；隔日，在縣道芬園鄉大彰路（一三九線）「死亡彎道」，廿歲男子騎紅牌重機，疑過彎失控自撞身亡。警方針對一三九線及大型車熱點路段連續三天取締，仍未有效壓低事故。

其後又發生三起死亡事故，包括七十四歲黃姓男子到伸港海邊釣魚返家，騎機車沿和美鎮濱海路行經伸港鄉興工路時，疑車身不穩，與同向李姓男子駕駛的大貨車碰撞，被車輪輾過，當場死亡。本月八日傍晚，六十一歲呂姓男子騎電動輔助車，行經彰化縣伸港鄉中興路與興工路口時，與聯結車發生碰撞遭輾死。

本月九日下午，住彰化市的廿歲鄭姓大學生，騎一般重機行駛到大彰路四段時，過彎自摔，因顱內出血，當場昏迷，到昨天凌晨仍告不治。

此外，近期三起事故疑與大型車內輪差及視線死角有關。警方表示，將加強取締大型車違規並要求落實行車輔助設備，同時呼籲民眾避免靠近大型車行駛。未來除連續三天大執法外，一三九線平日也將強化巡邏與違規取締。

