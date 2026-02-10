快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

半線古城亮起來！彰化市春節慶典開跑 繽紛花燈綿延1公里

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所今年的「半線‧古城慶典之都系列活動」，首先登場的是「點亮點彰化城」活動，今天晚間6時在慶安宮由市長林世賢（右3）主持點燈儀式。圖／市公所提供
彰化市公所今年的「半線‧古城慶典之都系列活動」，首先登場的是「點亮點彰化城」活動，今天晚間6時在慶安宮由市長林世賢（右3）主持點燈儀式。圖／市公所提供

為迎接農曆春節，彰化市公所今年的「半線‧古城慶典之都系列活動」格外熱鬧，首先登場的是「點亮點彰化城」活動，今天晚間6時在慶安宮由市長林世賢主持點燈儀式，全市沿著永樂街與民族路長達1千公尺，以各式主題燈飾點綴市區，美不勝收，充滿迎春的喜氣。

今年共有4個主題城門意象燈飾，包括三角公園圓環上「祥城天」主題花燈、還有彰化車站、彰化藝術館與彰化公所廣場前充滿童趣大型充氣半半公仔裝飾與燈籠牆，以及慶安宮、關帝廟、聖王廟廟宇花燈也同步點亮，一起陪伴遊客過新年。

市長林世賢出，彰化古稱半線，自西元1723年建城迄今已有300多年歷史，匯聚留存各方信仰與活動，保有古城慶典的文化風貌，為了發揚古城的靈魂、保持古城的溫度，從今年2月13日點亮彰化城開跑，緊接著2月14日廟街鬧市馬上有錢春節市集（2月14日至2月22日）、大年初一四城門小旅行、新春盛典-向天公借膽系列活動（初一至十五）熱鬧登場，還有3月7日彰化古城踩街國際嘉年華，精彩活動一波波展開。

至於3月7日的踩街活動，自當天晚上6點開始，分兩條路線進行，一條為競賽隊伍路線、一條為表演隊伍路線，其中表演隊伍路線以彰化市公所為起點，繞行光復路-和平路-三角公園-民族路-曉陽路-旭光西路。

踩街表演隊伍融合異國與在地表演元素，共邀請曼加非洲戰鼓團、安地斯樂團、菎萊布達亞旺、鳳天神鼓、新新向榮舞團、斯莉甘蒂舞團、布托格德魯克舞蹈團、彰化縣新移民協會以及鹿頂舞蹈團、身聲跨劇場、麗寶樂園、缺席舞團、舞媂創意舞蹈團、直排輪、獨輪車與在地學校管樂等表演。

活動資訊可至彰化市公所臉書或市公所官網（https://www.changhua.gov.tw/）「最新消息」查詢。

彰化市藝術館前的花燈布置。圖／市公所提供
彰化市藝術館前的花燈布置。圖／市公所提供
彰化市公所今年的「半線‧古城慶典之都系列活動」，首先登場的是「點亮點彰化城」活動，今天晚間6時在慶安宮由市長林世賢（右3）主持點燈儀式，並與市代會主席陳文賓分送小提燈給民眾。圖／市公所提供
彰化市公所今年的「半線‧古城慶典之都系列活動」，首先登場的是「點亮點彰化城」活動，今天晚間6時在慶安宮由市長林世賢（右3）主持點燈儀式，並與市代會主席陳文賓分送小提燈給民眾。圖／市公所提供
彰化市三角公園圓環上的「祥城天馬」主題花燈。圖／市公所提供
彰化市三角公園圓環上的「祥城天馬」主題花燈。圖／市公所提供
彰化市公所正門頂上柿子造型的「好世發生」花燈以及像在攀爬的半半人偶，人夜相當吸睛。圖／市公所提供
彰化市公所正門頂上柿子造型的「好世發生」花燈以及像在攀爬的半半人偶，人夜相當吸睛。圖／市公所提供

舞團
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

連續28年發敬老金！彰化市照顧逾3萬名長者 每人可領6000元禮金

民進黨已執政17年 「他」登記參選彰化市長：決定承擔大局

前縣長翁金珠外甥女「改母姓」加入戰局 民進黨彰化縣議員1選區參選爆炸

都是這群人玩大風吹…彰化政壇老面孔互換跑道 縣民憂恐非人民之福

相關新聞

半線古城亮起來！彰化市春節慶典開跑 繽紛花燈綿延1公里

為迎接農曆春節，彰化市公所今年的「半線‧古城慶典之都系列活動」格外熱鬧，首先登場的是「點亮點彰化城」活動，今天晚間6時在...

王惠美年節前探視彰基及秀傳醫院病童 這禮物最受歡迎

春節將至，彰化縣長王惠美今天分別到彰化基督教醫院及秀傳醫院探視住院的小朋友，為他們加油打氣，還發給紅包外，還加碼送給最受...

溪水變藍色！豐原軟埤仔溪被偷排廢水 清潔劑工廠沖洗汙水亂排

台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪今天傳出被偷排廢水，溪水變藍，民眾黨立委陳清龍獲報後通知台中市環保局，環保局派員到場調查，...

迎接馬年 台中市長盧秀燕初一訪4宮廟發小紅包

迎接馬年到來，台中市政府今天公布，市長盧秀燕17日（大年初一）將走訪大里、西屯、潭子及龍井等地4間宮廟，發送馬年新春賀歲...

影／居民反對南投埔里設掩埋場快閃抗議 議員要求縣府修法

有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛...

砲塔、飛機化身遊具 彰化福興「飛行探索樂園」年底完工

彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。