王惠美年節前探視彰基及秀傳醫院病童 這禮物最受歡迎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
春節將至，彰化縣長王惠美（前排中）今天上午由彰基總院長陳穆寬（左2）陪同，探視病童，還發給紅包外，還加碼送給最受歡迎的可愛娃娃及跳跳馬小提燈。圖／縣府提供
春節將至，彰化縣長王惠美今天分別到彰化基督教醫院及秀傳醫院探視住院的小朋友，為他們加油打氣，還發給紅包外，還加碼送給最受歡迎的可愛娃娃及跳跳馬小提燈，讓病童們都樂不可支。

王惠美是由縣政諮議蔡明忠、彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫及診所協會理事長林育慶的陪同探視病童，彰基總院長陳穆寬及秀傳醫院院長馬旭都陪同。王惠美感謝所有醫護人員及第一線工作夥伴的辛勞，在春節期間來醫院輪值，守護所有需要照護的病患與孩童，用愛與耐心給予孩童最好的治療。

王惠美為住院病童加碼準備可愛娃娃及跳跳馬小提燈，病童收到縣長帶來的小禮物後，格外開心，王惠美說，期盼透過這些小小心意，讓孩子在住院期間能感受到年節即將到來的溫暖與祝福，病痛能盡快退散，平安健康迎新年。

彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，王縣長關心縣民健康，這幾天氣溫遽降，為保障民眾的健康安全，彰化基督教醫院及兒童醫院已經做好充分準備，急診室也有主治醫師24小時值班服務需要緊急就醫的民眾。

秀傳醫院長馬旭表示，感謝王縣長縣府團隊的關懷，在過年新春期間，秀傳醫院會持續守護民眾的健康。感謝醫師公會、診所公會的理事長及全體醫師同仁的付出，齊心照顧全縣鄉親及孩子的健康。

衛生局表示，春節期間醫療照護不打烊，也提醒家長與民眾，適逢春節連假與返鄉出遊高峰，腸病毒及流感等冬春交替好發傳染病不可輕忽，呼籲民眾落實勤洗手、正確配戴口罩、注意咳嗽禮節，避免出入人潮擁擠及空氣不流通的場所。如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐或腹瀉等症狀，應盡速就醫並在家休息，以降低疾病傳播風險，共同守護孩子與家人的健康。

春節將至，彰化縣長王惠美（前排中）今天上午由彰基總院長陳穆寬（左2）陪同，探視病童，還發給紅包外，還加碼送給最受歡迎的可愛娃娃及跳跳馬小提燈。圖／縣府提供
春節將至，彰化縣長王惠美（前排右4）今天上午到秀傳醫院探視病童，並與秀傳醫院院長馬旭 （前排右3）陪同，與醫護人員合照。圖／縣府提供
春節將至，彰化縣長王惠美今天上午到秀傳醫院探視病童，還發給紅包外，還加碼送給最受歡迎的可愛娃娃及跳跳馬小提燈。圖／縣府提供
春節將至，彰化縣長王惠美（二排左4）今天上午由彰基總院長陳穆寬（二排右4）陪同，探視病童，還發給紅包外，還加碼送給最受歡迎的可愛娃娃及跳跳馬小提燈，並與醫護人員合照。圖／縣府提供
王惠美 醫師
