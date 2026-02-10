民進黨中市議員初選35人登記 3區激戰民調拚勝負

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委王義川今天陪民進黨正國會台中市議員參選人到市黨部登記參選。記者黃仲裕／攝影
立委王義川今天陪民進黨正國會台中市議員參選人到市黨部登記參選。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市黨部2月4日至2月10日開放市議員黨內提名初選領表登記，今天領表登記最後一天，總登記人數為35人。登記截止後協調至2月13日前，若需辦理初選民調，將在3月2日至4月10日舉行。

民進黨市黨部主委許木桂表示，為期5天的領表登記順利 ，感謝大家對民進黨的支持與期待，他說這次有三個選區（二、五及十四選區）需藉由民調完成提名，黨部是未來提名候選人的後盾，黨部一定會盡最大全力來協助每人，並期待所提名32席議員全壘打，市長當選、議會過半。

許木桂期許市長當選、議會過半是市黨部在今年年底選舉的最大目標，黨部會在黨中央的全力帶領下，有著最好的規劃，以勝選為目標，團結一致，讓優秀團隊進入議會並推動更好的市政成績。

2月4日總登記人數為陳映辰（第五選區神岡大雅潭子）、林德宇（第十三選區大里霧峰）、李天生（第十三選區大里霧峰）、詹智翔 （第十四選區東勢石岡新社和平）、何文海（第七選區南屯）、張耀中（第七選區南屯）以及張芬郁（第十三選區大里霧峰）等7人（按照登記順序）。

2月5日總登記人數為 0，無人登記。

2月6日總登記人數為 陳俞融（第九選區北區）、陳信秀（第八選區北屯區）、林鈺梅（第五選區神岡大雅潭子）、林東誼（第二選區沙鹿清水梧棲）、陳淑華（第六選區西屯區）等5人。

2月9日總登記人數為 吳中源（第一選區大甲大安外埔）、蕭隆澤（第五選區神岡大雅潭子）、蔡怡萱（第四選區后里豐原）、楊典忠（第二選區沙鹿清水梧棲）、張玉嬿（第十二選區太平）、王立任（第二選區沙鹿清水梧棲）、謝家宜（第八選區北屯區）、黃守達（第十選區中西）、鄭功進（第十一選區東南）、陳雅惠（第十一選區東南）、林祈烽（第六選區西屯區）、謝志忠(第四選區后里豐原）、曾威（第三選區龍井大肚烏日）及施志昌（第一選區大甲大安外埔）等14人。

2月10日總登記人數為曾咨耀（第八選區北屯區）、周永鴻（第五選區神岡大雅潭子）、張家銨（第三選區龍井大肚烏日）、陳怡潔（第二選區沙鹿清水梧棲）、張鴻斌（第十四選區東勢石岡新社和平）、何翊綾（第十一選區東南）、 江肇國（第十選區中西）、蔡耀頡（第十二選區太平）及吳文豪（第九選區北區）等9人。

