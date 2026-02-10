溪水變藍色！豐原軟埤仔溪被偷排廢水 清潔劑工廠沖洗汙水亂排

台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪今天傳出被偷排廢水，溪水變藍，民眾黨立委陳清龍獲報後通知台中市環保局，環保局派員到場調查，查出是一家清潔劑工廠員工清洗桶子，將汙水沖到軟埤仔溪，環保局已要求廠方立即阻斷水流，將依水汙法開罰3萬至300萬元。

立委陳清龍今天在臉書寫「可惡！美麗的葫蘆墩公園軟埤仔溪竟然被公然偷排廢水」，他說適逢輪灌，水流量不大，整條軟埤仔溪溪水呈藍色，他的服務處接獲熱心民眾告知，立即反應環保局，環保局派員到現場採水檢驗，並追查排放來源，他要求務必將偷排廢水元兇查出來，科以重罰。