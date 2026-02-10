溪水變藍色！豐原軟埤仔溪被偷排廢水 清潔劑工廠沖洗汙水亂排

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪被偷排廢水，溪水變藍，民眾黨立委陳清龍接獲通報，環保局派員到場調查。圖／取自立委陳清龍臉書

台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪今天傳出被偷排廢水，溪水變藍，民眾黨立委陳清龍獲報後通知台中市環保局，環保局派員到場調查，查出是一家清潔劑工廠員工清洗桶子，將汙水沖到軟埤仔溪，環保局已要求廠方立即阻斷水流，將依水汙法開罰3萬至300萬元。

立委陳清龍今天在臉書寫「可惡！美麗的葫蘆墩公園軟埤仔溪竟然被公然偷排廢水」，他說適逢輪灌，水流量不大，整條軟埤仔溪溪水呈藍色，他的服務處接獲熱心民眾告知，立即反應環保局，環保局派員到現場採水檢驗，並追查排放來源，他要求務必將偷排廢水元兇查出來，科以重罰。

台中市環保局表示，經稽查發現是附近一家清潔劑工廠，最近將搬遷后里，員工清洗廠房物品時未將清洗的汙水儲留在廠區，直接而流進軟埤仔溪，致溪水變成藍色，初步化驗未造成溪中魚類等死亡，環保局立即要求工廠阻斷水流，並將依水污法開罰，可罰3萬元至300萬元。

台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪被偷排廢水，溪水變藍，民眾黨立委陳清龍接獲通報，環保局派員到場調查。圖／取自立委陳清龍臉書

環保局 台中市 開罰
