南投國姓推鹿茸入菜辦養生宴 改變只當藥材觀念

中央社／ 南投縣10日電

水鹿飼養是南投國姓重要產業，鄉公所3月14日舉辦鹿茸養生宴3.0、鹿神祭遶境等活動，今天對外宣傳，公所表示，鹿茸適合食補與保健應用，鹿茸入菜希望改變只能當藥材的觀念。

推廣水鹿飼養產業並展現客庄料理魅力，國姓鄉公所今天在南投縣政府舉辦鹿茸養生宴暨產業推廣會，展示養生宴精緻料理、國姓鄉鹿茸周邊商品、在地農產、國姓咖啡、客庄美食、水鹿導覽圖，其中鹿茸養生宴有茶樹菇燉鹿茸雞、客庄農家艾草粄等10道創意料理

南投縣政府農業處長蘇瑞祥出席表示，國姓鄉飼養近3800頭水鹿，數量全國最多，鹿茸年產量與品質也是全台之冠，鄉公所長年推動「鹿神祭」活動，並透過鹿茸料理推廣，深化民眾認識鹿茸營養價值，縣府也協助改變農場經營環境及多元發展策略，行銷鹿茸產業。

國姓鄉長邱美玲說，鹿神祭是國姓鄉年度盛事，象徵感恩水鹿產業，更是推廣產業重要平台，鹿神祭活動暨國中、小學田徑賽3月14日展開，鹿茸養生宴3.0同步在南天宮前廣場席開80桌，每桌新台幣6600元，食材選用珍貴鹿茸，更巧妙融入國姓鄉優質農產。

鹿茸 國姓鄉 創意料理
